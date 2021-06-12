G7寻求团结一致共同应对中国挑战及疫情大流行 默克尔："不能坐视中国包揽一切"

G7领导人峰会第二天的会议聚焦中国挑战及疫情大流行。法新社消息称，七大国领导人寻求团结一致，共同在应对中国及新冠病毒大流行挑战。就对抗中国"一带一路"的G7全球基础设施计划，德国总理默克尔表示，"非洲需要大量基础建设，我们不能坐视中国包揽一切"。美国官员称：拜登将促G7通力合作，遏止中国影响力。

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法新社报道，正在英格兰西南部康沃尔郡举行的G7领导人峰会进入第二天，美国总统拜登正努力团结美国的盟友，以应对北京和莫斯科的挑战。七国集团周六宣布一项新的"全球基础设施计划"，对抗中国“一带一路"计划。报道称，会议第一天，美国总统报拜登宣称"美国回来了"，而面对记者的询问，站在拜登身边的法国总统马克龙说："毫无疑问"(美国回来了），而在应对中国问题上，七国领导人加上出席扩大会议的韩国、南非及澳大利亚也都表现出"空前的一致"。

路透社消息，中国在2013年发起“一带一路”倡议，目前已有100多个国家与中国签署协议，在铁路、港口、公路和其他基建项目进行合作。

美国总统拜登3月表示，已经向英国首相约翰逊建议，民主国家应制定自己的竞争方案。

据称，这是由美国总统拜登发起、与G7伙伴共同提出的雄心勃勃的全球基础设施新倡议，计划提出"重建更好的世界"，计划将包括筹集数千亿美元的公共和民间资金，以帮助贫困国家在2035年前填补40万亿美元的基础设施缺口。

法新社报道，德国总理默克尔周六就此向媒体表示，"非洲有大量的基础建设要做，我们不能坐视中国包揽一切"， 默克尔表示，“我们现在已经描绘出实施计划的路线图。这是G7一项全新的计划，七国共同以非常务实的方式商讨实施”。

另外，英国也希望全球民主国家应减少对经济强国中国的依赖，并说周六的讨论将磋商"我们如何塑造全球体系，使人民支持我们的价值观"，包括将目前过度依赖中国的供应链多元化。

在新疆问题上，路透社援引美国政府的一位不愿透露姓名的官员对记者说，美国还将推动G7其他领导人对中国的“强迫劳动采取具体行动”，并在最终公报中加入对中国政府的批评。

这位美国官员表示，直到现在，西方国家都未能针对中国政府“缺乏透明度、恶劣的环境和劳工标准以及强制性做法”提供一个积极的替代方案，这些做法使许多国家的情况变得更糟。

拜登将敦促其他领导人明确表示，强迫劳动的做法是冒犯了人类的尊严，是“中国不公平经济竞争的一个极其恶劣的例子”，以表明各国在捍卫人权方面是认真的。

这位官员在谈到周日峰会结束时将发表的最终公报时表示，“我们正在推动对像新疆这样正在发生强迫劳动的地区采取具体行动，我们必须对这些地区表达我们作为G7的价值观。”