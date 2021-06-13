拜登对G7联合声明表示满意 马克龙指G7并非与中国为敌的俱乐部

七国集团领导人峰会公报明确点名新疆、香港等中国人权问题，追查病毒溯源，首度强调维持台海和平与稳定的重要性，对此美国总统拜登表示，他对结果感到满意。拜登强调并非寻求与中国冲突，马克龙则指G7并非与中国为敌的俱乐部。

广告 继续浏览后续

拜登在G7峰会结束后召开记者会，现场有媒体提问表示，今年峰会公报有别以往，明确点名中国，但文字似不如拜登团队原先希望来得强硬。

对此，拜登表示，G7领导人上次峰会公报没有提及中国，但这次有。他说，G7领导人同意点名新疆、香港人权侵犯，且是明确提及，也会协调出共同策略应对中国非市场政策；针对太阳能产业、农业与制衣业内的强迫劳役问题，他们也将采取严肃作为。

拜登指出，他提议应针对中国"一带一路"倡议提出民主版替代方案，以重建更好世界，G7领导人也同意，且未来会成立委员会规划相关细节。

拜登强调，西方民主国家并非正在与中国本身竞争，而是与世界各地的专制者和专制政府竞争，正如他告知中国国家主席习近平，美国并非寻求冲突，在可以合作的地方就合作，但在双方有分歧的地方，他会坦率地讲出来。

据法新社消息，法国总统马克龙在记者会上表示，"七国集团并非一个敌视中国的俱乐部"，马克龙在康沃尔峰会后的新闻发布会上表示，尽管存在分歧，但七国集团可以作为“民主国家阵营，在所有国际问题上与中国合作。”

意大利总理德拉吉也认为，需要与中国合作，但也要在双方不共享或不接受的事情上澄清。他认为，中国是不遵守多边规则的专制政府，与民主国家的世界观不一样。