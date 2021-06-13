拜登抵达布鲁塞尔 斯托尔滕贝格：北约须加强采取共同政策应对中国

美国总统拜登在结束七国集团峰会后，已于周日晚抵达布鲁塞尔，准备参加周一举行的北约峰会，外界预计美欧将修补特朗普时代的紧张关系，探讨合作应对中国等地缘政治挑战。北约秘书长斯托尔滕贝格在北约峰会前夕表示，北约成员国领导人必须加强采取共同政策，应对日益占主导地位的中国。

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在英国举行的G7领导人峰会周日晚落幕后，拜登转赴比利时首都布鲁塞尔，他将分别在14日及15日出席北约组织及欧盟美国领导人峰会，并于周二与欧盟领导人会面。拜登周三将在日内瓦会晤俄罗斯总统普京。

中央社消息，美国前总统特朗普时期经常批评北约及欧盟，称北约已经"过时"，并公开批评欧盟各国领导人未能提高对北约的经费分摊；并指欧盟是美国在国际贸易上最大的"对手"，对欧盟发起调高钢铝关税贸易战。

而拜登上台后美欧领导人恢复热线，提出重建跨大西洋伙伴关系战略，此次拜登布鲁塞尔之行，各界预期将会出现互称坚定盟友的谈话，双方将修补特朗普时代的紧张关系，探讨地缘政治及经贸议题上的合作。

6月11日欧盟委员会主席冯德莱恩在英国出席G7峰会时公布与拜登谈话的相片，她表示跨大西洋的紧密团结对应对中国挑战到气候变迁都至关重要，她期待与拜登的欧美峰会。

另据法新社消息，北约秘书长斯托尔滕贝格周日在北约峰会前夕表示，北约成员国领导人必须加强采取共同政策，应对日益占主导地位的中国。

斯托尔滕贝格在接受加拿大公共广播公司 CBC 采访时表示，中国拥有世界第二大国防预算和最大规模的海军，中国并还在大力投资新的军事装备，“这对我们的安全构成影响”。

斯托尔滕贝格表示，“中国不认同我们的价值观”，他并特别提到“对香港民主抗议的镇压、（北京）镇压维吾尔人等少数民族，中国并运用高科技、社交网络和人脸识别等手段，对其人民进行监视，其力度"前所未有"。

他说 ，“所有这些都使得北约强化针对中国的政策变得非常重要”。

斯托尔滕贝格并强调与中国就气候变化或控制军备等问题进行对话的重要性。他并表示，两名加拿大国民迈克尔·康明凯和迈克尔·斯帕沃尔在中国被拘留“绝对不能接受”。斯托尔滕贝格说：“当一个国家做了(中国）不喜欢的事情时，（中国）就会做出挑衅性的反应。”

斯托尔滕贝格承认特朗普时期北约盟国之间曾"对话艰难"，但他表示北约仍然“稳固而强大”。他说，“现在的美国总统拜登坚定地致力于北约和美国的安全”。