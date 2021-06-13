拜登祝贺贝内特就任以色列总理 默克尔表示将与以色列新政府密切合作

以色列议会周日在信任投票中批准成立新的联合政府，统一右翼联盟领导人贝内特将宣誓成为总理，从而结束内塔尼亚胡创纪录的12年任期，美国总统拜登立即向新总理贝内特发电祝贺，默克尔表示，将与以色列新政府"密切合作"。

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拥有120席的以色列议会周日以60票赞成、59票反对、1票弃权的结果，通过由统一右翼联盟领导人贝内特和中左翼政党“拥有未来”党领导人拉皮德联合组建的新政府。

拉皮德本月初通知总统里夫林，他已成功组建新一届政府。新一届政府包括“拥有未来”党、右翼政党统一右翼联盟、中间党派蓝白党等8个政党。新政府成立后，总理一职由贝内特担任，拉皮德任副总理，两人将进行职位轮换。

议会周日通过新政府新任投票，标志着内塔尼亚胡长达12年的执政划下句号，以色列政坛进入一个新时代。

法新社消息，美国总统拜登周日祝贺贝内特当选以色列总理。拜登在一份公告中说："我代表美国人民祝贺贝内特总理、副总理兼外交部长拉皮德以及以色列新政府的所有成员”。拜登并表示，期待与贝内特合作，以“加强美国与以色列两国之间在各国领域长期密切关系。”

拜登并表示，“以色列没有比美国更好的盟友。两国人民间的纽带证明了我们共同的价值观和数十年的密切合作”。拜登表示，“美国始终是以色列安全的坚定支持者。我的政府完全致力于与以色列新政府合作，促进以色列、巴勒斯坦和整个地区人民的安全、稳定与和平”。

贝内特向议会发表演说表示，新一届政府将"为包括阿拉伯少数族裔在内的全体以色列人民服务"。贝内特在议会表决前表示，"我理解对于不少人来说，今天不是一个容易轻松的日子，但也绝非一个忌日，今天是变革的一天，是在民主制度下权力变更的一天"。

贝内特并承诺，将会开启以色列与阿拉伯裔公民的"新篇章"。他说："阿巴斯和联合阿拉伯民主党（United Arab List）将会在联合政府中代表以色列的阿拉伯裔公民。"阿巴斯是联合阿拉伯民主党领导人。

极右翼的贝内特也对巴勒斯坦激进运动哈马斯组织放话说："我希望南方继续停火，但如果哈马斯选择对以色列暴力相向，它将会撞向一堵铜墙铁壁。

贝内特并感谢美国总统拜登在加沙地带最近暴力冲突中支持以色列，强调将会改善与美国国会两党的关系。

在伊朗议题上，贝内特强调，以色列不会允许伊朗拥有核武。他说："恢复伊朗核协议将是个错误，将使全球最暴力政权之一获得正当性。"

议会表决结果宣布后，数千内塔尼亚胡的反对者涌上特拉维夫和耶路撒冷街头，并在耶路撒冷的官邸外开始庆祝内塔尼亚胡时代结束，这是过去一年每周抗议右翼领导人的地点。示威者载歌载舞，并打出黑色横幅，上面写着：“再见，毕比，再见”。

另据最新消息，德国总理默克尔祝贺以色列新政府，默克尔表示，将与以色列新政府"密切合作"。