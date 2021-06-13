拜登联合战略初见效 误判东升西降习近平孤立

G7开幕前，中国就有预感，中共外交最高官员杨洁篪主动出击，抨击美国搞“小圈子”，“伪多边主义”，G7即将推出联合声明前，中国驻英使馆再度抨击G7搞“小圈子”，结果显示，拜登的“小圈子”越来越大。

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拜登行事没有特朗普式的丑闻加摔门的戏剧般场景，他的第一次G7周日在联合起来行动的许诺中结束。拜登联合的不仅是七强，还有邀请与会的澳大利亚、印度、韩国，还有全球未与会的所有“民主政体”。联合大家一起对抗新冠疫情大流行，一起应对气候转暖，特别是一起应对咄咄逼人的中国挑战。

拜登总统首度迈入“全球强国俱乐部”，首次出行外国，决心重新推动多边主义，这次欧洲行将于星期三与俄罗斯总统普京会面告终。普京是与习近平一样的强人，拜登决定与他展开对话。拜登目前还没有与习近平举行峰会的意愿。

在拜登推动下，G7声明针对中国作出强硬表态，但拜登随后表示，美国无意与中国冲突。他解释的很清楚，民主制度正在与独裁政权竞争，与中国该合作的合作，该对抗的对抗。但是，普世价值观把中国与西方区别为两个世界，拜登的解释暗示民主联盟与独裁的对抗是注定的，但是在应对气候转暖以及应对疫情方面也可以合作。

合作需要诚意相待，需要透明，在美国和七国集团最关注的新冠溯源方面，习近平的中国愿意接受七国集团和世界卫生组织这次共同提出的重新深入溯源，并要求中国配合调查的愿望吗？球早已踢了出去，习近平的中国正在为早期隐瞒疫情，始终不配合国际调查，不开放资料付出代价。调查新冠起源，关乎人类预防新的疫情，北京若继续拒绝下去，只会不断折损中国的形象，不断损害中国的信用，这些后果，在未来会愈显严重。

拜登欧洲行目的很清楚，他要重建和加固特朗普时代损害的联盟。G7结束，拜登称赞“非常成功”。周日他与伊丽莎白二世女王一起喝下午茶，在出席女王隆重的欢迎仪式后，周一将在布鲁塞尔出席北约峰会。这又是一个 拜登宣示多边主义的机会。

北约峰会是拜登加固友邦联盟的重要一环，人未至，言已出，他说：北约第五条款规定，同盟国一旦遭到攻击北约出兵，这是“神圣的义务”。这是拜登在G7刚结束，将要去布鲁塞尔，布鲁塞尔之后去瑞士与普京举行峰会之前讲的一句话，他不仅传达出美国在盟邦遭遇攻击时会履行“神圣的义务”，同时间接警告俄罗斯，也间接警告在远东的中国不要“轻举妄动”。

G7公告以罕见的强硬姿态“介入”台湾、新疆、香港问题，要求彻查中国新冠起源，而且对南中国海、东海的安全发出警告。在习近平主导下，北京对台湾的军事威胁达到空前的程度，战机进入空识领域，掠过台海中线，航母绕行等等，因而拜登援引第五条款有强烈的暗示意义。台湾不仅与美国有历史关系，有美国『对台关系法』法理基础，美国必须向台湾出售必要的尖端自卫武器，台湾也是拜登所说的联合民主盟友对抗专制政权的重要一环，习近平会真的不顾西方警告武力统台吗？中国在南海的人造岛屿会“固若金汤”吗？

“北京拜登”已是笑谈，拜登对北京的强硬有增无减，无非拜登不愿美国单打独行，奉行的是联合战略。G7峰会，拜登迈出了成功的一步。当然，拜登联欧有成效，与习近平搬起势头砸自己的脚也有重大关系。中方一直想联络欧洲，至少希望欧洲在中美对抗时不站边，但习近平自己破坏了他的智囊们的深谋老算。他迷信于专制的强大，甚至以为可以向海外推销中国制度的地步，忽视了欧洲在价值观上与美国的高度重叠，这是其一，欧盟确有在与美国保持传统盟邦关系的同时不损害本身独立的意志，有着与中国在许多全球性议题上合作的愿望，但价值底线不能逾越。中国费时七年，习近平终于与欧盟达成『中欧投资协议』，但因新疆人权翻船，欧盟不得不制裁涉疆官员和实体，中国反击，前述协议破产；中欧之间在香港等问题上的深刻裂痕也难以弥补，习近平的强硬作风导致欧盟不可以有丝毫绥靖，这是其二。

中国的经济总规模应该在近年某一个时候超过美国，但是中国的人均GDP只有美国的六分之一；至于结盟，北京挖苦美国搞“小圈子”，美国圈子其实很大，反观中国，仔细清点，中国即使在自己所处的亚太地区朋友也很稀少。习近平误判“东升西降”，未来与美国的对抗更加艰辛。