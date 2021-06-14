CNN爆广东台山核电厂有“即时辐射威胁”

美国有线电视新闻网CNN及多家媒体报道，由中国广东核电集团（CGNPC）和国营的法国电力公司（EDF）合资建设和运营的中国广东省台山核电厂出现惰气外泄事故。法国投资方在向美国能源部提交的一份技术求援报告中警告，该核电厂有可能发生“立即的辐射威胁”，而美国政府过去一个星期一直在研究讨论这份报告以及台山核电厂的实际状况。《解放报》表示：法国电力公司一直希望出售“更安全的核能”。日本福岛第一核电站事故整整十年之际，这个消息对法国电力公司无疑是沉重一击。

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广东台山核电厂始建于2009年10月，使用法国设计的第三代核电技术，两台机组建成后分别于2018和2019年投入商业运行。作为合资项目，中国广核集团占股70%，法国电力公司占股30%。法方由其旗下的法马通公司（Framatome）参与台山核电厂的管理与运行。

根据最先披露此事的CNN报道，法马通公司最初在五月底联络美国能源部，透露台山核电厂出现潜在的问题；法方接着在六月初告知美方，反应堆正在外泄由裂变造成的惰性气体，因此正式要求美方同意法马通公司与中方分享应对事故和紧急安全事态的美国技术。根据美法技术转移的规定，法国公司未经美国的书面同意，不能与第三方分享美国向它提供的技术，包括应对处理核泄露事故的技术。

有分析认为，中法合资公司的中方合作伙伴尚未承认出现问题之时，法国合作方单方面出面向美国求援已经不同寻常，而更加令人不安的是法马通公司在向美方提交的求援报告中透露，事故发生后，中国政府放宽辐射泄露的警戒标准，使之超过了法国标准，从而避免被迫关闭该核电厂。目前不知中国与法国有关辐射泄露的警戒标准的具体数据，也不了解美方制定的警戒标准的具体数据。

CNN和多家美国媒体引述美国政府官员的话报道说，美国政府与法方和中方都有接触和讨论，目前的结论是，台山核电厂尚未处于“危机状态”之中，目前也没有对核电厂员工或中国的民众造成严重的安全威胁。

尽管如此，美方对事态的关切如此之大，以至于白宫国家安全委员会上星期在密切关注事态发展的同时，还召集了好几次专门的会议讨论此事，其中包括由白宫国安会主管中国事务资深主任劳拉∙罗森伯格（Laura Rosenberger）以及主管军备控制事务的资深主任史都华（Mallory Stewart）共同主持的两次副助理部长和一次助理部长层级的会议。

CNN引述曾任职于美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的核能专家谢里尔∙罗弗（Cheryl Rofer）的话报道说，法国人出面求援并不令人感到意外，也没有特别之处，只要他们认为他们联络的国家拥有可以提供协助的特别能力。但她说，“中国却总是喜欢展现一切都很好，总是很好。”

CNN在报道中指出，美国有可能同意法马通公司通过其技术协助或支援来解决问题，但是事故是否需要完全关闭核电厂的决定却完全要由中国政府来决定。

美国政府不愿透露或解释对台山核电厂事故讨论或评估的详情，但是白宫国安会、国务院和能源部的官员都表示，如果真的对中国民众构成危险，根据目前有关核事故的条约，美国政府有义务要将这一危险公诸于众。

由于星期一是中国传统的端午节假日，多家媒体联络北京的中央政府和广东省政府主管部门以及中国驻美大使馆寻求资讯或评论都没有回应。但是台山核电厂6月13日发表一项声明表示，“目前持续对核电厂和周边地区环境监测的数据都显示正常”。声明没有提及任何事故或问题，仅仅表示，“两个发电机组的各项运行指标显示符合核安全规定以及核电厂的技术规范。”

此外，根据香港天文台的监测，距离台山核电厂135公里（85英里）的香港辐射指标和数据也都正常。