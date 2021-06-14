北约峰会讨论对中战略 匈牙利表态反对冷战

北大西洋公约组织领袖峰会6月14日登场，如何应对中国威胁成为讨论议题，但匈牙利总理欧尔班反对与中国交恶，表示冷战很糟糕，匈牙利反对任何形式的冷战。

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北约（NATO）成员国14日在比利时首都布鲁塞尔召开领袖峰会，美国总统拜登与欧洲盟友们齐聚，讨论如何提高北约应对新出现威胁的能力以及通过2030年计划等，今天也将讨论中国在地缘政治上的安全挑战

匈牙利总理欧尔班（Viktor Orbán）会前发表谈话结束后原本要离开，但听到媒体询问他是否担心北约与中国进入冷战时，他随即表示匈牙利反对任何形式的冷战。

欧尔班说，他今年58岁，但在冷战中度过26年岁月，“相信我，这很糟糕，所以不要那样做”。

匈牙利是中国在欧盟的盟友，除积极参与北京主导的“一带一路”和名为“17+1”的中国与中东欧17国合作机制外，且排除欧盟批准程序，率先引进中国疫苗。

此外，匈牙利更多次阻止欧盟谴责中国人权，导致欧洲有被分化的危险。

中国外长王毅今年4月与德国外长马斯（Heiko Maas）线上会谈时曾表示，中方不赞同搞新的集团对抗，更反对搞“小圈子”、鼓吹“新冷战”。