北约： 中国及其野心构成“系统性挑战”

北大西洋公约组织（NATO）6月14日在布鲁塞尔召开高峰会，会后公报10度提到中国，指中国构成系统性挑战；公报并提到将加强与日韩新澳等亚太伙伴的政治对话与实质合作。

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公报指出，“俄罗斯的侵略行径对欧洲-大西洋安全构成威胁”，而“中国日益增长的影响力及其国际政策，可能构成我们必须联合共同应对的挑战”。

公报表示，北约将“以捍卫联盟安全利益为目的，与中国进行交涉”。

公报内容并提到：“中国的明确野心和独断行为，对于以规则为基础的国际秩序和北约安全相关区域，构成系统性挑战。”

北约正式指出中国行为构成“系统性挑战”，对于传统上聚焦于俄国的北约是头一遭。

路透社分析，北约最终声明称中国对这个西方联盟构成安全风险，堪称美国总统拜登（Joe Biden）的外交胜利。拜登持续呼吁北约盟国领袖挺身面对中国专制主义及其持续扩大的军事力量。

北约公报指出：“中国正以更多核弹头、更大量的精密投射系统来加速扩大自身核武器库，以建立核三位一体能力（nuclear triad）。”

北约也点出中国与俄罗斯的军事合作。

此外，北约也忧心中国行为经常缺乏透明性，并常利用不实资讯；北约呼吁中国谨守国际承诺，在国际体系中负责任地行事，”包括在太空、网路、海上等领域，以符合其作为重要强权的角色“。

北约将针对可能的领域，与中国维持建设性对话。基于自身利益，北约欢迎与中国就气候变迁等共同挑战交流的机会。

北约盟邦并敦促中国就其核子能力与原则，与北约进行有意义的对话、建立信心和透明化措施，因为互相保持公开透明和理解，对北约和中国都有益。

除了关注中国，北约公报也提到，将加强与亚太长期伙伴的政治对话与实质合作，也就是澳洲、日本、新西兰、韩国，藉此促进安全合作、支持以规则为基础的国际秩序。

公报指出：“我们将针对会影响北约利益的全球安全挑战，讨论出共同因应之道，透过更深入的政治交流来分享观点，寻找具体合作领域来处理共同关切的问题。”