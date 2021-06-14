复旦最近发生了教授刺死书记的事，很悲剧，很轰动，很不可思议。该校前不久出了一位进政治局讲课的“国师”，有不少人把两件事连起来看，也许这样比没有多少道理？另外，该校最近有一位很有名的历史学教授葛剑雄说了几句话，也让人们很吃惊。

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复旦大学是中共常委王沪宁的母校，前几天引起关注的是该校教授张维为5月31日被请去中南海给政治局委员们讲课，讲的话题跟海外很有关系，因为中国在国际上形象不好，被指是战狼作风所致。在请张维为演讲的这个会上，中共总书记习近平要求诸位努力塑造“可信、可爱、可亲、可敬的中国形象”，说话要把握好语调，“谦逊谦和”等等，这样，才有可能为中国最终掌握国际话语权提供方便。但是主讲人张维为让许多人吃惊，有人说他是冒牌教授，有人说他是战狼教授。

果然，他刚在政治局讲完，就出去对媒体表示，“该出手就出手，该调侃就调侃，该当头棒喝就当头棒喝，该和风细雨就和风细雨”，有网友形容，俨然是“战狼国师”，这样如何对世界讲得好“中国故事”。也有人说他是乌鸦嘴，他说上海治安，是全世界最好的，结果他所在的复旦大学发生了数学学院老师姜文华杀死数学学院党委书记的事，杀人是不可原谅的，但民间舆论几乎一边倒，说姜文华是一位数学天才，美国学成，回来不受重用，同情他。有网友说，“搞不懂复旦，像张维为等什么也不会的活宝在那里混得风生水起，单把一位职业数学家解聘了，酿成杀人案。”张鸣写道：“同样在复旦，能在国际顶级刊物发文章的姜文华最后被开，成了杀人犯。而飞入学校，写文章都没有注释的张维为，却是超级大教授，国师。复旦这所大学，真是很魔幻。”

无论如何，这是一个悲剧，但是大学教授持刀凶杀，复旦开了先例， 中共党校前教授，旅居美国的蔡霞发推说，上海复旦大学最近出了两件大事：“一是一个混混进庙堂最高级、堂而皇之当“国师”；二是一个海归辛苦N年无归处，举刀捅死了代表组织处置他的党书记。复旦是中国一流顶级大学，培养出中共当局常委王沪宁，主管意识形态，复旦自然应是大陆高校的标杆，这两件事正表明，复旦确实是中共高校真相的缩影。“

另外一件刚刚发生的事也很蹊跷，性质同前面的事不太一样，但也让许多学者不可思议。中共正在准备庆祝建党百年，复旦一位很有名的“过去名声还不错的”历史学教授葛剑雄上课时讲的一些话让读者震惊，有一句大意是：中国共产党的执政合法性，是历史的选择，人民的选择，否定它就是历史虚无主义。

葛剑雄是历史学教授，这是在讲什么？说这番话看不出有什么深意，不像是声东击西，说法与习近平的有关宣传党史的说法很接近，教授可以这样讲么？引起许多批评。

北京学者荣剑表示，葛剑雄是历史学家，快80岁了，应该知道太史简董狐笔的故事，他还想图个啥？有人说，此人是政治投机，问题是投机的成本也太大了吧! 得赔上他以前还说得过去的名声! 荣剑还质问北大哲学家冯友兰文革中给江青写效忠信的事，葛剑雄难道不知道？

独立学者高伐林发推说，复旦连续剧又添一桩---著名学者葛剑雄教授演讲和回应网友说：“任何怀疑否定动摇中国共产党执政合法性、不利于解决历史与现实问题的历史观和所谓‘历史真相’都是历史虚无主义”，他还自辩，“我只是把一层纸捅破了”，这是一个卖身投靠者的宣言，他捅破的那层纸，就是一个学者追求真理的尊严。我很伤心。

葛剑雄先生还说中国共产党执政的合法性是历史的选择，人民的选择，“任何国家、政党、群体讲的历史都是为了加强自己的政治合法性，是不容质疑，更不许否定的。否则就是历史虚无主义。”高伐林评论：“这些话若是金灿荣说的，张维为说的，我付之一笑；但却是葛剑雄教授说的! 中国学人堕落的幅度和深度正在加速。”

复旦大学是一所顶级名校，可惜出的这些事，你是否同意张鸣说的，很魔幻。