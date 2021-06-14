成都秋雨教会牧师王怡狱中情况堪忧不得见家人

2019年12月30日，秋雨圣约教会主任牧师王怡被成都市中级法院以煽动颠覆国家政权罪和非法经营罪，判刑9年。现被羁押在成都金堂监狱的王怡，据国保说可以在狱中看书和锻炼身体，状况很好。但王怡至今不能与他的妻子蒋蓉、儿子王书亚以及父母见面,。

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关注王怡健康状况的美国基督徒人权组织对华援助协会会长傅希秋本周一告诉自由亚洲电台说，他们担心王怡牧师的处境，因为“王怡牧师的状况，目前看起来他在监狱中受到非常恶劣的待遇。截至目前，王怡牧师已经两年半没有与他早前委托的律师，还有家人见面。另外，教会的弟兄姊妹也不被允许探监。”

另据海外网络媒体称，追踪王怡被囚后处境的人士称，成都国保所讲的王怡在监狱为其它囚犯盛饭的工作，纯属谎言。王怡在金堂监狱不能与其它囚犯见面、说话。每天食用的发霉的大米和“陈化粮”，监狱医院里给囚犯治病的药品是省城大医院过期的药品，医务人员则是囚犯。

对此，傅希秋提出谴责说：“现在看来，国保对王怡家人和教会一直在说谎。王怡牧师在金堂监狱被单独禁闭，有两个囚犯监视他。他的吃饭和医疗环境，明显是当局再在进行他‘健康恶化’的准备。”

据报，王怡被关押在一间如同禁闭室的牢房，有监视他的两名刑事犯罪囚犯同吃饭、同休息、同睡觉，称为三人互监组。目前，王怡的健康状况无法得到应有的保障。对此，傅希秋警告成都当局，如果王怡被“刘晓波化”，那么相关国保和狱警必将被追究责任。