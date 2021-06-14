教育部建议香港赋普通话和简体字法律地位 港局长只强调学习有利发展

中国教育部建议，香港在法律上明确普通话和简体字的地位，并将普通话教育融入考评体系，以增强语言与国家认同。教育局长杨润雄没有正面响应立法建议，只是表示，随着大湾区发展，学习普通话，对未来发展百利而无一害。

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香港实行「两文三语」，即中、英文(两文)和广东话、英文及普通话(三语)，而法定语文只订明是中、英文，但中文没有写明是繁体字或简体字。实际上，香港书写的和教学语文均是繁体字，但约十年前开始增设普通话科让学生学习普通话。随着简体字为港人认识，部分网页亦加入简体字版。然而，由于中国内地人士来港增加，本土思潮兴起，冲突增多，部分年青人反而对部分商店加入简体字大表反感。

中国教育部本月2日召开新闻发布会，发布由该部辖下研究中心委托委员会广州大学团队编写的《粤港澳大湾区语言生活状况报告（2021）》，建议在法律上应明确普通话与简体字的地位，宜将普通话教育适度融入考评体系，使中、小学的普通话教育能够连贯衔接，藉此增强教与学的动力，并提出粤港合作推进普通话教学的建议。

本身是广州大学客座教授的报告顾问郭熙在记者会上表示，大力推广国家通用语言文字、构建和谐语言生活、增强语言与国家认同，是粤港澳大湾区语言文字事业的重要任务。他又说，三地须加强语言人才培养协同规划，当中香港要发挥英语辐射英语系国家作用，澳门发挥葡语辐射葡语系国家作用，强化英语和葡语人才培养基地作用，广州、深圳等面向「一带一路」沿线国家则加强相关多语种外语人才的培养和储备。

教育局长杨润雄本月10日响应国务院教育部建议时说，普通话是香港学校课程的一部分，局方亦一直鼓励学生学习繁体字后，再认识简体字。他认为，随着大湾区发展，香港与中国内地市民或机构之间的日常沟通会越来越多，如果学生充份掌握普通话和简体字，对他们的未来发展将会是百利而无一害。

港府曾于2015年底发表中文科咨询文件，提及学生掌握繁体字后应具备认读简化字能力，引起反弹。咨询期间，当局收到约三成半小学及四成中学回复。香港教育专业人员协会时任会长冯伟华称「反应一般」，而且回复者多是校长，未必能全面反映中文科教师意见。教育局当时表明，没有倡议「以简代繁」，期望大家不要胡乱猜测。