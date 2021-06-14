港澳居民申请移居台湾 须申报曾否宣誓效忠政府

台湾是港人近年移民的热门地点之一，但台湾政府拟收紧港澳永久居民申请在台居留的条件，要求申请人在申报书上填写是否现时或曾在港、澳政府部门任职，并宣誓或签署声明拥护《基本法》及效忠港澳政府，亦需申报毕业后所有工作经历，而非过往般只需填写近十年经历。有移民公司相信，此举是防止渗透。

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港澳成年人士申请移民台湾都需要填写「香港澳门居民申请居留定居申报书」，表格本月新增填写栏目，要求申请人填写上述选项。台湾大陆委员会响应传媒查询时表示，依《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》第22条之规定，港澳居民申请在台湾居留，如有危害国家利益之虞者，其申请案得不予许可。针对港澳居民居留定居申请案，主管机关均依相关法规审理，该会对个案情况不予评论。

台媒4月时曾报道，指台湾当局为阻截大陆借港人渗透台湾，及招揽港澳创业青年及高级人才，将修订港澳居民赴台居留和定居制度。根据《苹果日报》，台湾移民公司创办人张家梁亦表示，相信台湾当局此举是出于政治考虑，目的是防止被渗透。

他又说，在修正表格前，台湾审查香港公务员申请时，都会透过不同部门审查有关申请人有否可能涉及间谍活动，而当局对公务员的定义亦非常广阔，可能在官校当科技员都会被视为公务员。但他补充，这不能代表曾宣誓效忠港澳政府便一定申请失败，因为决定权在台湾政府手上，当局可以加长留台时间以观察作为批准的附加条件。

由香港前往台湾的时事评论员桑普则认为，台湾当局早已表明，曾在香港或澳门政府部门宣誓或签署声明拥护港澳政府的人均有国家安全疑虑。一个人不可能有双重效忠，既然要当香港公务员，就不要打算去台湾。

但香港公务员工会联合会总干事梁筹庭期望，其他地区应理解公务员须接受港府要求，至于台湾新举会否影响有能之士加入港府，则须由日后加入港府人士综合考虑。

台湾内政部移民署早前公布数据，去年赴台湾居留、定居的香港居民人数超过1.2万人，创历年新高，其中获居留许可的港人数目，更是按年升近一倍。有关数据更是在内政部去年已收紧港人居台许可办法后的结果，内政部去年规定，港澳申请人须申报，现时或过往曾在大陆党政军或公务机关、政治性机关「或其于香港、澳门投资之机构或新闻媒体」工作，有关申请人赴台居留时，都要经内政部移民署、国安局、陆委会跨部会联审。