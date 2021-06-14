G7公报关切台海和平稳定台湾外交部表达欢迎及感谢

台湾外交部13日晚间表示，G7前身G6自1975年成立，这次是36年来首度在峰会联合公报中纳入对台湾友好的文字，对G7各国及欧盟领袖，以具体行动展现对台海和平与稳定的重视，台湾表示高度欢迎以及诚挚感谢。

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七大工业国集团(G7)13日发表峰会公报，七国领袖首度在公报中提到台湾海峡和平稳定的重要性，并鼓励台海两岸议题和平解决。

公报中说：「我们要提倡我们的价值，包括要求中国尊重人权和基本自由，特别是新疆方面和中英联合声明保障的香港人权、自由和高度自治。」

公报还写道：「我们严重关切东海与南海情势，强烈反对任何改变现状并加剧紧张的单边行动。」

台湾外交部表示，这是继四月美日峰会、五月美韩元首峰会、欧日领袖峰会、G7外长会议，以及六月日澳二加二会谈后，G7各国及欧盟领袖再度重申对台海和平与稳定的重视。

台湾外交部说，这凸显维持台海和平与稳定，已取得美、日、英、法、德、义、加及欧盟等世界主要民主国家领袖的高度共识，也代表台海和平与稳定是打造「自由与开放的印太地区」不可或缺的关键一环。

外交部还说，作为印太地区负责任的一员，台湾从2016年以来就积极推动「新南向政策」，未来将秉持透明、高标准及价值驱动等民主原则，持续与G7会员国及欧盟等理念相近国家及伙伴，在完善印太地区高质量基础建设及强化全球供应链韧性等方面加强合作，共同维护印太地区的和平、稳定、繁荣及永续发展。台湾总统府发言人张惇涵也代表总统蔡英文表达了类似的感谢。

中国大陆则否认新疆有强制劳动的情况，中国驻英国大使馆13日抢在峰会闭幕前对外表示，中方历来认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，世界上的事情应由各国商量着办，不应由少数几个国家操纵，那样的时代已一去不复返了。

另外，日本首相菅义伟在G7峰会再度表明支持台湾参与世界卫生大会(WHA)。台湾外交部也表达感谢，并指出，将在既有坚实友好基础上，继续积极深化台日间各项交流与合作，也呼吁国际社会支持台湾以观察员身分出席WHA。