中国反指北约诋毁 称对「系统性挑战」中国不会无动于衷

就北大西洋公约组织(北约)峰会公报指中国「系统性挑战」国际秩序和北约安全， 中国驻欧盟使团发言人认为是对中国的诋毁，亦是冷战思维的延续，强调中国不会对谁形成「系统性挑战」，但如果谁要对华进行「系统性挑战」，中国不会无动于衷。

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中国驻欧盟使团今(15日)早在官网以发言人答记者问的形式响应北约峰会公报，指北约所谓的「系统性挑战」是「对中国和平发展的诋毁、对国际形势和自身角色的误判，更是冷战思维延续和集团政治心理作祟。」

发言人列举数字指出，有30个成员国的北约，其军费总额和核弹头数量较单一的中国多，而中国会记取驻南斯拉夫使馆1999年被炸「惨剧」，捍卫自身安全和发展的权利。

发言人表示，中国会密切关注北约对华政策的调整。「我们不会对谁形成『系统性挑战』，但如果谁要对我们进行『系统性挑战』，我们不会无动于衷。」发言人又呼吁北约理性看待中国发展，停止渲染各种形式的「中国威胁论」，不要以中国为借口去操弄集团政治、人为制造对立及刺激地缘竞争，期望北约把更多精力用于推进对话与合作，多做有利于维护国际和地区安全与稳定的事。

北约峰会昨日结束，公报指中国对国际秩序和与北约安全相关的领域构成了「系统性挑战」，又指中国迅速扩大核武库以及军事现代化不透明，但同时指，北约将在可能情况下与中国保持建设性对话，在应对气候变化等共同挑战方面与中国接触。