中国向上合组织国家取暖求支持

七国集团峰会矛头指向中国后，上合组织成为中国取暖对象。中国国务委员兼外长王毅15日在参加“上海合作组织日”时以“命运共同体”形容上合组织，并指成员国反对将疫情政治化。

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据中国外交部官网公布内容，王毅透过视讯说，上海合作组织成立20年来，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在面对「外部干涉」和风险挑战时紧密协作，以实际行动诠释了“命运共同体”的深刻内涵。

他又说，上合组织沿着“结伴不结盟、对话不对抗”的合作模式，坚定维护多边主义，推动政治解决热点问题。高举团结抗疫旗帜，相互提供支持帮助，共同反对将疫情政治化，为维护各国人民生命健康、促进国际抗疫合作作出贡献。

王毅提到，上合组织国家要支持彼此“捍卫主权、安全和发展利益，反对外部势力干涉各国内政，将前途命运牢牢掌握在自己手中”；也捍卫“联合国宪章”宗旨和原则，弘扬真正的多边主义。

上海合作组织由中国及前苏联分出的俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克等国于2001年6月成立。2017年又纳入巴基斯坦及印度。除印度外，其余成员国被国际社会普遍认为是立场亲中的国家。