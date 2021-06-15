上合组织

中国向上合组织国家取暖求支持

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On September 10, 2020 local time, State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attended the meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Council of Foreign Ministers in Moscow
On September 10, 2020 local time, State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attended the meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Council of Foreign Ministers in Moscow © xinhua
作者： 法广
4 分钟

七国集团峰会矛头指向中国后，上合组织成为中国取暖对象。中国国务委员兼外长王毅15日在参加“上海合作组织日”时以“命运共同体”形容上合组织，并指成员国反对将疫情政治化。

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据中国外交部官网公布内容，王毅透过视讯说，上海合作组织成立20年来，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在面对「外部干涉」和风险挑战时紧密协作，以实际行动诠释了“命运共同体”的深刻内涵。

 

他又说，上合组织沿着“结伴不结盟、对话不对抗”的合作模式，坚定维护多边主义，推动政治解决热点问题。高举团结抗疫旗帜，相互提供支持帮助，共同反对将疫情政治化，为维护各国人民生命健康、促进国际抗疫合作作出贡献。

 

王毅提到，上合组织国家要支持彼此“捍卫主权、安全和发展利益，反对外部势力干涉各国内政，将前途命运牢牢掌握在自己手中”；也捍卫“联合国宪章”宗旨和原则，弘扬真正的多边主义。

 

上海合作组织由中国及前苏联分出的俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克等国于2001年6月成立。2017年又纳入巴基斯坦及印度。除印度外，其余成员国被国际社会普遍认为是立场亲中的国家。

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