以色列极右翼人士周二在东耶路撒冷集会，引发暴力冲突担忧

以色列民族主义分子和极右翼犹太活动家今天在圣城巴勒斯坦占领区举行集会，以色列新政府为这场颇具争议的游行活动开了绿灯。活动地点的敏感引发了对可能再次发生暴力冲突的担忧。

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这次游行活动由多名以色列民族主义极右翼人士发起，其中包括极右翼议会议员伊塔马尔-本-格维尔（Itamar Ben Gvir）。为了避免与巴勒斯坦人发生冲突，活动的组织方与警方经过磋商确立了游行路线。

本次活动的目的是为了纪念以色列人眼中象征着1967年恢复“统一”的“耶路撒冷日”，但对巴勒斯坦人而言，这一天则象征着对东耶路撒冷的侵占和吞并。 相关活动原本计划在5月10日举行，但在东耶路撒冷的紧张局势升级之后被推迟。

上周，哈马斯曾“警告”以色列：如果游行队伍接近耶路撒冷的巴勒斯坦地区，尤其是清真寺广场一带，哈马斯将采取报复行动。周一晚间，巴勒斯坦总理阿什提耶（ Mohammad Shtayyeh）透过推特发出警示指出：占领军批准以色列定居者在被占领的耶路撒冷举行游行，此举可能引发“危险后果“，同时呼吁以色列“必须立即停止” “对巴勒斯坦人民丶耶路撒冷及其圣地的挑衅和侵略”。

原定于5月10日举行的游行，由内塔尼亚胡主持的前政府推至今天（6月15日），尽管巴勒斯坦伊斯兰运动组织哈马斯威胁说：如果游行如期举行，将面临新的暴力升级。

目前，以色列产生了由右翼民族主义领导人贝内特（Naftali Bennett）与中间派拉皮德（Yaïr Lapid）结盟组成的新政府，结束了内塔尼亚胡12年的统治。

周一晚间，新任国内安全部长巴列夫（Omer Bar-Lev）决定批准游行计划，称警方已“做好充分准备”。新政府上台后，游行活动的组织方曾担心相关活动遭禁。但以色列警方负责人坚持认为：在民主国家，示威是每个人的权利。以此来表明维持游行计划的合理性。