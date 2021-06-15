新加坡男子为外国政府搜集情报 自美遣返后被拘留

一名新加坡男子因涉嫌招揽美国官员以提供政治和国防机密资讯给中国，去年遭美国法院判入监服刑。他随后于去年底被遣返回新加坡，入境后遭当局逮捕，并拘留至今。

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新加坡内部安全局15日发布新闻稿表示，新加坡男子姚俊威（Dickson Yeo）从美国被遣返回新加坡后，因他涉及从事外国代理人的行为而发出拘留令，自1月29日起将他拘留。

内安局指出，姚俊威在美国时已承认曾在美国境内非法担任外国代理人的罪行。

内安局调查发现，姚俊威曾为“外国政府”的情报机构工作，且为了金钱报酬多次执行被交办的事项。他被情报机构人员要求撰写的报告也包括涉及新加坡的情报。

根据调查，姚俊威为此曾接触多名新加坡人士，试图索取资料来撰写报告，他还在新加坡成立公司以掩饰相关行径，并为外国政府招募人，甚至还为了搜集更多情报而尝试申请新加坡政府机构的职位，但并未成功。

内安局指出，姚俊威自2016年开始从事这些活动，直到2019年在美国被捕。

内安局表示，目前调查仍在进行中，持续拘留姚俊威是为了确保能彻底调查他的行为。“新加坡政府严肃看待任何人暗中与外国政府建立关系，且听从外来势力指令而参与有损我国安全及利益的活动，包括双边关系”。

新加坡媒体报导，姚俊威曾是李光耀公共政策学院博士生，为替中国搜集情报，他透过利诱美国军事人员及政府官员替他写报告，再转交中国。他2019年在美国被捕，去年7月在美国法院承认犯下非法当外国代理人的罪行。