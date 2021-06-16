中国官方：台山核电厂出现燃料棒破损故障但未发生辐射泄漏事故

6月16日（周三）中国国家核安全局首度承认，广东省台山核电厂一号机组的确出现燃料棒破损故障，但是否认发生辐射泄露事故。这一“答记者问”的书面声明，是通过中国生态环境部的微信公众号公布的。

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中国国家核安全局的声明称，台山核电厂一号机组运行过程中检测到反应堆一回路冷却剂“放射性比活度”上升，但强调仍在规定允许的运行范围内。所谓“放射性比活度”是指单位体积或重量中所包含的放射量。

声明又称，1号机组一回路放射性水平增高主要与燃料棒破损有关，但核电机组运行过程中出现少量的燃料棒破损“属于常见现象”。台山核电厂1号机组堆芯共有六万多根燃料棒，目前推算燃料棒包壳破损数量约为5根左右，破损燃料棒占总数比例小于0.01%，远低于设计中假设的燃料组件最大破损比例（0.25%）。

声明又说：目前，台山核电厂周边辐射环境监测结果显示核电厂周边辐射环境水平“未见异常”，“也表明没有任何泄漏发生”。

广东台山核电厂始建于2009年10月，使用法国设计的第三代欧洲压水反应堆技术，这也是该项新核电技术在世界上的首次实际运用，两台机组建成后分别于2018和2019年投入商业运行。作为合资项目，中国广核集团占股70%，法国电力公司占股30%。法方由其旗下的法马通公司（Framatome）参与台山核电厂的管理与运行。

美国有线电视新闻网（CNN）日前报导，美国政府上周在评估一份关于中国广东省台山核电厂气体外泄的报告，因为持有电厂部分所有权的法国原子能公司（Framatome）致信向美国能源部示警，指中国安全当局放宽了台山核电厂外的辐射检测合格标准，以避免关厂。但负责管理台山核电厂的中国广核集团随后宣称，台山核电厂2台机组各项运行指标“均满足核安全法规和电厂技术规范要求”。而连续监测环境数据显示，“（台山）核电站及周边环境指标正常。”

CNN引述知情人士说，美国官员目前不认为这次外泄达到“危机程度”，但承认外泄量正在增加，需要密切监控。