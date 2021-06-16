中国承认台山核电厂燃料棒破损 但否认辐射泄漏

中国政府6月16日首度承认，广东省台山核电厂一号机组的确出现燃料棒破损故障，但是否认发生辐射泄漏事故。

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中国生态环境部在其微信公众号公布了“国家核安全局有关负责人就CNN关于台山核电厂报道答记者问”的书面声明。声明坦承，台山核电厂一号机组运行过程中检测到反应堆一回路冷却剂“放射性比活度”上升，但强调仍在规定允许的运行范围内。所谓“放射性比活度”就是单位体积或重量中所包含的放射性量。

包括CNN和美国之音在内的多家美国媒体6月14日报道，由中国广东核电集团（CGNPC）和国营的法国电力公司（EDF）合资建设和运营的中国广东省台山核电厂出现惰气外泄事故。法国投资方在向美国能源部提交的一份技术求援报告中警告，该核电厂有可能发生“立即的辐射威胁”，而美国政府接获报告后也曾分别与法国和中国政府联络，讨论事态的发展。

中国称少量燃料棒破损难以避免

中国国家核安全局的声明透露，台山核电厂一号机组一回路放射性程度升高主要与燃料棒破损有关，而由于燃料棒在制造、运输、装载等环节中存在不可控因素，核电机组在运行过程中出现少量燃料棒破损难以避免，也属于常见现象。声明称，世界上许多核电厂都发生过燃料棒破损仍继续运行的案例。

根据美联社的报道，在台山核电厂的法国合资方法马通公司向美国求援并发出惰气外泄可能导致潜在辐射外泄的警告之后，香港政府就一直密切关注台山核电厂的状况并向广东省政府询问详情。 香港距离台山核电厂135公里（85英里）。

美联社引述核电专家的话说，惰气外泄说明燃料棒受损，导致因核裂变产生放射性惰气外泄。

中国国家核安全局的声明说，台山核电厂一号机组核反应堆堆芯共有六万多根燃料棒，目前推算燃料棒包壳破损数量约为五根左右，破损燃料棒占总数比例小于0.01%，远低于设计中假设的燃料组件最大破损比例的0.25%。

声明强调，一回路在反应堆内部，只要作为放射性包容屏障的反应堆冷却剂系统压力边界和安全壳密封性均满足要求，就不存在向环境泄漏放射性的问题，而这两道实体屏障是安全的。

针对外界普遍关切的核电安全和辐射外泄问题，声明指出，目前台山核电厂周边辐射环境监测结果显示核电厂周边辐射环境水平未见异常，处于本底水准，也表明没有任何泄漏发生。

广东台山核电厂始建于2009年10月，使用法国设计的第三代欧洲压水反应堆技术，这也是该项新核电技术在世界上的首次实际运用，两台机组建成后分别于2018和2019年投入商业运行。作为合资项目，中国广核集团占股70%，法国电力公司占股30%。法方由其旗下的法马通公司参与台山核电厂的管理与运行。运用于台山核电厂的第三代核电技术也将运用于目前正在芬兰和法国建设的核电厂中。