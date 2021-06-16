中国明显下调对欧对英投资

据德国电视一台报道，中国大大下调了对欧洲的投资。2020年，中国对欧洲市场的投资比过去十年都要低。英国受到的打击尤其沉重。起因不仅仅是新冠病毒大流行。

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中国去年大幅减少了对欧洲市场的直接投资。根据美国荣鼎集团和柏林墨卡托中国研究中心的联合报告，2020年，中国对欧盟和英国的直接投资约为65亿欧元，与上一年相比，下降了45%。这是十年来最低水平。

去年，流入英国的中国直接投资甚至减少了77%。即便如此，英国仍然是中国在欧洲投资的前三大目的地之一，法国和德国位居榜首。对中国投资者而言，三个最重要的领域是基础设施、信息和通信技术以及电子产品。波兰在一次重大收购的推动下，成为中国去年对欧投资的主要新对象。

与过去相比，欧盟成员国现在对许多来自中国的企业并购进行了更严格的审查。一些计划中的企业收购没有实现，例如，德国联邦进经济部阻止了将北威州周雷达专家IMST出售给一家与军方有联系的中国公司的计划。包括意大利、法国、波兰和匈牙利在内的几个欧盟国家，去年都加强了对来自第三国的直接投资的检查机制。

报告称，中国本年度投资会继续下降，原因是新冠病毒大流行、中国资本外流的高障碍以及欧盟更严格的控制。另外，中欧关系紧张也可能带来负面影响。中欧12月达成的投资保护协议目前被搁置。欧洲议会的批准似乎还有漫长的路要走。

另一个争论点仍然是中国侵犯人权的行为。三月，欧盟30年来首次对中国政界人士和组织实施制裁。欧盟指责中国镇压新疆维族人，侵犯人权。由于欧洲的惩罚措施，中国随即做出反应，对欧洲机构和几位欧盟政客也实施制裁。