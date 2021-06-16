发射神舟十二号 中国将首次把三名宇航员送至空间站

中国计划在6月17日发射“神舟十二号”飞船，将三名太空人送至“天宫号”空间站，这将是中国自主建设的常驻空间站迎来的首批“住客”。

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今年4月，中国已将“天和号”核心舱送入预定轨道。“天和号”核心舱是中国“天宫号”空间站的主体部分，在距离地面400公里左右的近地轨道运行。

这亦是时隔五年，中国再度进行载人航天任务。官方媒体公布的三名宇航员是聂海胜、刘伯明和汤洪波。预计他们将在太空驻留3个月。

除了正在建设的“天宫号”空间站外，人类目前在太空中唯一的空间站是国际空间站（International Space Station），但美国将中国排除在该空间站项目之外。

神舟十二号

据中国媒体报道，神舟十二号飞船将在当地时间6月17日上午由长征二号F遥十二运载火箭发射升空。发射地点位于中国西北部的酒泉卫星发射中心。

神舟十二号飞船由返回舱、轨道舱及推进舱组成。返回舱为宇航员升空进入空间站和返回地球的“座舱”；轨道舱为宇航员在太空中的主要生活场所；而推进舱提供电源和推进剂，安装有仪器和设备，储存有氧气罐和水罐，以及2个太阳能电池阵。

6月9日，神舟十二号飞船与火箭的组合体已被转运至发射区。

根据计划，神舟十二号飞船入轨后将在6小时内与“天宫号”空间站进行对接，并形成组合体。宇航员将得以进入空间站的“天和号”核心舱。

三名宇航员将在空中执行与地面同步的作息，在驻留约3个月后，乘飞船返回舱返回中国内蒙古巴丹吉林沙漠附近的东风着陆场。

中国媒体报道说，中国的太空人还将在机械臂的支持下，两次开展较长时间的出舱活动，进行舱外的设备安装、维护等工作。

“我们要把空间站核心舱这个太空家园布置好，还要开展一系列的关键技术的验证实验，任务很艰巨，挑战也很多，”56岁的聂海胜周三（6月16日）在出发前的一次记者会上说。

聂海胜是一名经验丰富的宇航员，曾在2005年和2013年两次参与载人太空飞行任务。55岁的刘伯明有过一次载人太空飞行的经验。46岁的汤洪波则是首次飞行。

中国表示，这次飞行任务是为了验证“航天员长期驻留、再生生保、空间物资补给、出舱活动、舱外操作、在轨维修等空间站建造和运营关键技术”。