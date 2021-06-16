港府下周收紧印尼来港疫情安排 泰国输入冻肉包装发现武肺病毒

鉴于印度尼西亚疫情持续不稳，加上变种病毒广泛传播，香港政府由下星期一(21日)起，收紧印尼到港人士的防疫安排，登机前21天曾在印度尼西亚逗留人士须提供登机前72小时的检测阴性证明，来港后的检疫期亦由14天增至21天，再加7天自行监察。

广告 继续浏览后续

港府昨(15日)在确认由印度尼西亚输入一宗带有N501Y变种病毒株或相关病毒变种武汉肺炎补例，决定将印尼由B组「高风险」地区，升为A2「甚高风险」地区。除上述收紧安排外，相关人士抵港后的检测之数亦会增加，包括酒店强制检疫21天内须接受四次检测，并于抵港第26天到小区检测中心强制检测。已完成疫苗接种人士缩短检疫期的安排，不再适用于印尼。

变种病例家有急冻鳄鱼肉包装发现低量病毒 未知谁染谁

另外，香港专家仍在追寻早前一名感染变种病毒的17岁少女的感染源头，发现她家中雪柜冷藏格内一个「泰国急冻鳄鱼肉」的包装表面环境样本对病毒检测呈阳性，但不确定是病者污染包装抑或患者从包装受感染，若是后者，将是全球首例。港府专家顾问之一的许树昌教授今(16日)早在电台节目表示，从卫生署获悉，该名少女不时会打开雪柜拿取食物，亦曾在打开电柜门后打喷嚏，相信有机会是少女污染食物。

他续称，急冻鳄鱼肉包装上检出的病毒量低，有机会是患者打开雪柜门后打喷嚏，期间曾用手掩口，然后手部再接触急冻鳄鱼肉，污染包装，所以雪柜内其他食物的包装没有验出病毒。他又说，卫生署正检测有关公司其他急冻鳄鱼肉，假如检测结果呈阴性，便更能证实其推测。

他强调，新冠病毒主要透过飞沫传播，经由冷冻食品链传播的证据不太强。但病毒在低温下可存活四星期，不少专家建议市民，处理冷藏食物前后要洗手，并以肥皂水或洗洁精清洗包装胶袋。

这名本地首宗感染变皇病毒疫症，确诊至今已有十二天，许树昌估计，找不到感染源头的机会很大，幸而今次只属小型家庭群组，没有引致病毒大爆发，除了幸运，亦因为社交距离措施收效。