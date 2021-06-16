理大冲突外围首宗暴动罪成候判 逾三百人雷同被控暴动

一名于香港理工大学前年被警方围封时在外围的驱散行动中被捕的旧生，其背包被搜出有波子及索带等物品，遭法庭裁定暴动及管有适合作非法用途工具罪名成立，法官认为，有关物品是用作设路障之用，将被告还柙至下月19日判刑。

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这是首宗涉及前年11月18日理工大学冲突的暴动案，而在当天，有网民发起「围魏救赵」，数以百计市民响应并在理大附近的红磡和尖沙咀一带聚集，警方驱散时，人群四散至佐敦、油麻地和旺角一带，并发生冲突。本案被告雷烁铿，便是在红磡被捕，而根据《明报》统计，连同雷在内，当天共有316人因理大事件而被控暴动罪，很多是外围被捕人士，部分则是在理大突围而出的示威者。

根据案情，30岁被告雷烁铿，职业为产品设计师，拥有数项产品专利发明。他被控于2019年11月18日在红磡芜湖街与其他不知名的人参与暴动，以及管有26粒波子及100条索带。

被告早前自辩时称，他2012年于理大产品设计及市场学以一级荣誉毕业，当日从新闻报道获悉有教育界人士到理大接年轻人离开，认为母校冲突有机会和解，于是回校见证。其间遇上警方驱散，他被群众推跌，不及离开而被捕。至于背包，由于是与弟弟共享，不知当中有波子和索带。他解释，波子是供家中猫儿玩耍，索带则用作系紧窗花铁网；而生理盐水是忧虑警方一旦发射催泪烟时防身之用。辩方更强调，没有人证或片段拍摄被告有破坏社会安宁之举。

区域法院法官姚勋智昨(15日)在裁决时表示，当晚8时至11时有超过一百名示威者集结在芜湖街一带，他们霸占道路，向警方防线投掷汽油弹及砖头，又用强光射向警方，路上有砖头、波子、铁栏等被索带绑起的路障，最后更以伞阵聚集，向警方防线推进，有关行为已构成暴动。

针对被告情况，法官分析指，被告被捕时，身上穿戴防护装备，背包被搜出波子、索带、生理盐水、替换衣物等，其穿戴的手袖更被验出带有微量易燃溶剂甲苯，直言到场见证和解毋须携带波子和索带，而且这些物品占据背囊一定位置，被告不可能不察觉，认为其解释牵强。

法官又说，被告自言身处示威者后方约40至50米，但从片段所见，被告遭制服时，已有相当多的示威者跑离该处，显示被告应是站在示威人群中间甚或前方，以致走避不及被捕，加上其身上物品与示威者阻碍警方前进物品雷同，相信被告是知悉并参与了暴动，故裁定被告暴动及管有适合作非法用途的工具两罪罪成。

散庭后，数十名旁听市民向准备步入囚室的被告大叫：「撑住呀，手足！加油！」被告鞠躬点头致意。

警方数据显示，截至今年4月底，警方就理大事件共拘捕1393人，当中418人已被检控。