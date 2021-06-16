继香港之后澳门当局今宣布驻台机构暂停运作台湾表达遗憾

继香港之后，澳门当局今天(16日)也宣布，驻台湾代表机构暂停运作，但没有说明原因。台湾陆委会随后发布新闻表示，对澳门政府单方面做出此一决定，相当遗憾。但台湾驻澳门办事处将持续运作。

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之前，香港政府曾于今年上个月(5月)21日宣布，暂时停止香港在台经济文化办事处的运作，并指称原因是「台方多次粗暴干预香港事务，对港台关系造成无可弥补的伤害」，并重申按照「一个中国」原则处理两地相关事宜。

当时台湾陆委会指控港府扭曲事实，强调港府从2018年7月起，对台湾的香港办事处派驻人员设置不合理的政治要求，阻扰台湾人员的正常轮调及驻处运作，才是严重破坏台港关系。

陆委会所谓「不合理的政治要」是指，港府曾告知台湾驻港人员，如果不签署「一中」切结书，他们的签证将无法更新。但这次，澳门暂停驻台机构运作，台澳之间指控的语气似乎没有那么强烈。

陆委会的新闻稿只简单说，澳门在台经济文化办事处是依据台湾、澳门2011年互设办事处的换文内容而成立。自成立以来，台湾一向秉持善意互惠态度，竭尽所能给予协助。对于澳门政府今天单方面做出此一决定，表达相当遗憾。

另外就是，台湾驻澳门办事处将持续运作，派驻人员仍然会坚守岗位，勉力为台湾、澳门民众提供服务，以确保民众权益与福祉。

中央社引述澳门大学政府与行政学系副教授余永逸谈话报导指出，这次澳门暂时关闭驻台机构，是在香港采取行动一段时间后才跟随，反映出澳门当局是经过一番思考，最终应该是配合北京方面的想法。

他说，看来北京方面已在主导两个特区行事，它们只能听从。他猜测，北京方面最终的想法可能是逼使台方自行关闭驻港、澳办事处。

澳门政府在公布驻台代表机构暂停运作的同时也宣布，在办事处暂时停止运作期间，将会透过旅游局设立的24小时热线：+853 2833 3000处理一般查询、在台澳门居民服务事项和求助个案，以及向台湾居民提供与澳门相关的信息。