联国专家指中国有强摘少数族裔器官之忧 中方斥诬蔑促纠正

联合国12名独立人权专家发表声明，指根据可靠信息，于中国被拘押的少数族裔和宗教群体被强制验血和进行器官检查，数据被录入器官移植数据库，有被强行摘取器官之虞，呼吁中国允许国际人权机制独立监督。中方随即驳斥有关指控是「基于虚假信息」的诬蔑，促对方纠正。

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联合国人权理事会昨(15日)公布，该会贩卖人口问题特别报告员穆拉利（Siobhan Mullally）、少数族群问题特别报告员瓦雷纳（Fernand de Varennes）等12名专家表示，据可靠信息，逮捕原因不明或是在没有逮捕令的情况下被中国当局拘留的少数族裔、语言或宗教少数群体人士，可能会在未知情、未同意的情况下，被进行血液测试和器官检查，如超声波和X光检查。检查结果会被载入一个活体器官源数据库，以便器官分配。专家续称，最常被移走的是、肝、角膜和肾。

公布又指出，联合国人权专家早于2006年和2007年向中国提出相关问题，但当局的回应缺乏数据支持，如器官分配的等候时间或有关器官来源的信息，令专家难以识别及保护受害者，亦对调查和起诉器官贩卖者造成障碍；专家呼吁，中国迅速回应有关指控，并允许国际人权机制进行独立监督。

中国常驻联合国日内瓦发言人刘玉印同日发表声明回应，指中国明令禁止器官买卖，直指那是「反华分裂势力」提供的假消息，应立即纠正错误，中方「坚决反对，完全拒绝」这些人权专家对中国的诬蔑。他又说，「中方对穆拉利等特别机制专家缺乏基本的思考和判断能力，居然相信如此拙劣的谎言深感震惊。」

声明补充，中国已自2015年起，已全面停止使用死囚器官作为移植来源。中方此前已向人权专家详细说明相关情况，但后者置之不理。声明敦促有关专家摒弃对中国的偏见，停止诬蔑中国。

中国器官移植一直供不应求，中国器官移植发展基金会理事长黄洁夫去年底曾表示，中国能开展器官移植的医院有173家，而需求是300家；大量患者等待移植，但因竣施不足而有大量器官被浪费，以2018年为例，中国有6302宗器官捐献，但心肺移植合共只有约900宗。