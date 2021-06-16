非洲基础设施-民间投资人何以不可缺

为了自行配备其发展所需的大型基础设施，非洲越来越多地转向私人投资者。最近的一桩实例在刚果（金），澳洲金属大亨Andrew Forrest据称将是Inga大坝的未来缔造者。

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本台RFI法文网周三（2021年6月16日）在经济专栏（Aujourd’hui d’économie）刊出资深编辑Dominique Baillard撰写的一篇长文，探讨非洲基础设施融资，民间投资人为何不可缺。法文原标题是：Pourquoi les investisseurs privés sont incontournables pour financer les infrastructures africaines 。在此予以介绍。

RFI - aujourd'hui l'économie © Studio Graphique FMM

这篇报道开文提及，这是一种不成比例的操作，一个足以为整个非洲提供电力的建造工程，一项已遭搁置了三十年之久的行动。这一大坝在上一世纪70年代和80年代修造了头两期工程后，就没了下文，处于烂尾状态。许多问题依然悬而未决。

烂尾工程起死回生？

澳大利亚金属大亨安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）执掌的澳洲第三大铁矿石企业FMG集团（Fortescue Metals Group) 没有建造水利工程的经验。找到让工程收尾所需的800亿美元已经属于一种成就。这一数额超过了整个非洲大陆在一年里所引进到的外国直接投资总额。但原则已确定：需要的是私人投资，来发展这样一个项目。

Image RFI Archive : le magnat australien des métaux Andrew Forrest est désormais présenté comme le futur bâtisseur du mégabarrage d’Inga. AFP/File

非洲何为当务之急？

简称刚果（金）的刚果民主共和国（RDC），如同大多数非洲国家那样，已经债台高筑。收税很费力，疫情大流行显然加剧了这些经常性问题。正如国际货币基金组织近期在非洲部刊出的一篇博客（Blog）所述，转向私人投资者成为当务之急。但这并不完全是一桩新鲜事。刚果（金）当前修造的大多数发电站是由私人投资者或公私合作承担。非洲各地都更乐于吸引民间投资人参与修公路ˎ 建电厂ˎ 架网络或造医院。

投资非洲胜于拉美？

非洲仍然是最不吸引私人投资者参与基础设施项目的大陆。投资者更愿意在获利更高的采矿业和碳氢化合物业投资。由于错误的原因，非洲基础设施项目仍然引起许多疑虑：人们错误的认为，非洲的风险比其它地方更高。但穆迪（Moody’s）评估认为，失败率为6%，比拉丁美洲低两倍。但疑虑滋生也事出有因：这些项目有时在法律上或技术上存有不足，这就是为何难以取信于人。

七国一致抵挡中国？

七国集团（G7）已宣布要制定一个庞大的支持基础设施计划，与中国推动的“丝绸之路”一争高低，这能否有助于非洲国家？重建更美好的世界（Build back better world）是专门致力于发展中国家。为了便于公私合作，大型机构的存在可成为一种令人安心的保证。不过，还需受援国要有准备去接受这些条件。

Image RFI Archive : Les dirigeants du G7 en Cornouailles en Angleterre, en juin2021. Ludovic MARIN AFP/File

本台RFI经济组法语资深编辑在这篇报道结尾指出，以Inga大坝为例，据非洲情报同仁所言，非洲开发银行曾预计拨款5500万欧元用于技术研究，尤其是要依法律手续招标，这将能使世界银行重新发挥作用，这一选项显然已经被排除，澳洲大亨则成了唯一的受益者。七国集团（G7）提出的替代方案是否符合非洲国家所需，将由其自己予以审视。