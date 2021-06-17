港警大动作搜查《苹果日报》总部激起各方抨击

香港警方6月17日出动大批警力，高调搜查香港民主派媒体《苹果日报》大楼，以违反香港国安法的理由拘捕了多名报社编辑和高管的事件在香港内外引起轩然大波，遭到了香港各界和国际社会的严厉抨击。

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英国政府17日谴责香港警方的行动。英国外交大臣拉布指出：“今天在苹果日报大楼进行的搜查和拘捕显示北京正在利用国家安全法，把矛头对准异议声音，而不是用来解决公共安全问题。”

拉布表示，“新闻自由是中国在英中联合声明中承诺的人权之一，应该予以尊重。”

总部设在纽约的非政府组织人权观察6月17日发表声明说，“香港警方突击搜查苹果日报大楼是对新闻自由进行无底线攻击中走出的一个新低。

人权观察说，“香港警方不满足于对这家媒体的创始人（黎智英）的屡次任意拘押和对其办公室进行突击搜查从而达到瘫痪这家媒体的目的，他们现在又抓捕了苹果日报的总编和另外四名高管。”

人权观察指出，“这与执法无关，而是完全是政治化报复。香港当局应该为出卖言论自由而感到羞耻。”

在周四被捕的苹果日报高管有：总编罗伟光、苹果动新闻平台总监张志伟、副社长陈沛敏、《苹果日报》母公司壹传媒集团行政总裁张剑虹，以及壹传媒集团营运总裁兼财务总裁周达权。香港记者协会主席杨健兴对媒体指出，报馆刊登的文章内容不一定代表报馆立场，如果因刊登文章而被指违反国安法，将在业界散播恐惧，严重损害新闻自由。

香港警方以涉嫌违反国安法拘捕苹果动态新闻平台总监张志伟。

杨健兴说，警方大规模搜查苹果日报，包括翻阅记者的新闻材料，难以用文字形容新闻自由面对的恐怖情况，并担心事件令新闻界自我审查的情况更严重。

《苹果日报》在周四下午发表致读者信，称这是“香港最坏的时代”，新闻自由保障岌岌可危。

读者信说，本月20日，苹果日报迎来创刊26周年，但报庆前夕，苹果日报经历来自政权的针对打击。这是历史将会记下的一页。

香港壹传媒工会也发表声明，指责警方权力膨胀，只需要单方面声称（苹果日报）以往发表的报道有观点违法，即可将采编人员视为犯罪、将新闻工作视为犯罪行为，将新闻室当作犯罪现场。