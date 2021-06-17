美议员再提美国制造法案 减少对中国医疗供应链依赖

美国两党国会议员6月16日再次提出一项“美国制造法案” （MADE in America Act），以促进医药在美国的生产，使美国减少对中国等外国的医药供应链的依赖。

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联邦众议员卡特尔（Earl Carter）是该法案的共同提案人之一。他表示，该立法将有助于缓解药品短缺，同时激励在美国国内生产药品，对活性药物成分（API）、个人防护设备（PPE）和诊断方法的促进都将有助益。

卡特尔在一份声明中说：“新冠大流行非常清楚地表明，美国不能继续依赖像中国这样的外国实体，来获得拯救生命的药物。”

该法案旨在建立一个新的税收抵免，只适用于在指定的美国机会区经营的制造商，鼓励美国公司保持、扩大或将其生产活动迁回美国。

根据美国食品和药物管理局（FDA）的数据，目前，美国药品供应中使用的近四分之三的活性药物成分是在150多个国家生产的。

该法案的共同提案人赖斯议员（Tom Rice）说：“我希望美国能在尽可能多的方面，在世界舞台上具有竞争力。美国目前有72%的活性药物成分（API）来自其他国家，包括13%来自中国。”

该法案的另一共同提案人、联邦参议员斯科特（Tim Scott）说：“这项立法将展示机会区的变革力量。它不仅会为我们国家最贫穷的社区带来数十亿美元的投资，而且还将成为美国制造业复苏的催化剂。”

该法案还包括旨在缓解药品短缺的条款，如：简化美国食品和药物管理局监督药品生产和供应链等其他组成部分的流程，对其进行标准化，还寻求改善FDA对设施检查的报告，并与海外监管机构更紧密地合作等等。

联邦众议员卡特赖特（Matt Cartwright）也是该法案的共同提案人。他说：“这次的大流行并揭示了美国对其他国家，特别是中国，在美国人每天都依赖的药物的关键成分方面的依赖性。这令人担忧。而在我们努力重振我们国家的制造业基础时，这项立法将使药品生产回到美国。”

这个“美国制造法案”出台的背景，是美国政府在拜登总统第14017号行政命令“美国的供应链”（America’s Supply Chains）指导下，进行了一个100天的供应链审查，并出台了相关报告。

白宫称，该报告呼吁美国加大投资新医药制造工艺，包括使用传统的制造技术和培养按需制造的能力，来制造支持性护理液、原料药（API）和成品剂型药物。

白宫在一份声明中说：“据估计，中国和印度控制着供应链的很大一部分。由于一系列事情干扰到药物的供应、质量和安全，这些地方也出现了药品短缺问题。”“由于降低成本的动力以及不公平的贸易做法，导致了（美国）国内生产的被掏空。我们需要采取新的方法，来确保美国的供应链更有弹性，包括提高透明度，建立应急能力，并投资于国内生产。”

拜登政府的供应链工作组还建议国会授予卫生与公众服务部新的权力，允许该机构按设施追踪生产，追踪原料药的来源，并要求在美国销售的所有药品的标签上，标识原料药的来源。