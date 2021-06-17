港警拘捕5名苹果日报高管

英美指控 中国压制香港不同意见

Apple Daily, le tabloïd hongkongais qui a osé défier la Chine © AFP

作者： 法广 4 分钟

立场亲民主派的香港《苹果日报》多位新闻主管17日被捕，英国外相拉布闻讯后表示，中国利用港区国安法在香港“压制不同意见”。美国国务院发言人内德·普赖斯（Ned Price）17日表示：“强烈谴责”《苹果日报》的五名高管在香港被捕，呼吁香港当局“停止攻击自由和独立的媒体”。国务院发言人还表示：“这些扼杀新闻自由和限制信息自由流动的努力不仅破坏了香港的民主制度，也破坏了香港作为国际枢纽的信誉和生存能力”。