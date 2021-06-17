英美指控 中国压制香港不同意见
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立场亲民主派的香港《苹果日报》多位新闻主管17日被捕，英国外相拉布闻讯后表示，中国利用港区国安法在香港“压制不同意见”。美国国务院发言人内德·普赖斯（Ned Price）17日表示：“强烈谴责”《苹果日报》的五名高管在香港被捕，呼吁香港当局“停止攻击自由和独立的媒体”。国务院发言人还表示：“这些扼杀新闻自由和限制信息自由流动的努力不仅破坏了香港的民主制度，也破坏了香港作为国际枢纽的信誉和生存能力”。
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拉布（Dominic Raab）在推特发文说：“今天发生在香港《苹果日报》的搜查与逮捕，坐实北京正运用国家安全法压制不同意见，而非维护公共安全。”
他表示：依据"中英联合声明"（Sino-British Joint Declaration），新闻自由是中国承诺确保的权利之一，应予以尊重。
香港警方国家安全处人员17日早搜查苹果日报大楼，拘捕了5名高层，包括壹传媒集团行政总裁张剑虹，指他们涉嫌违反香港国安法。
警方在行动中拘捕了5人，指他们涉嫌违反国安法中的"串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪"，被捕者包括张剑虹及集团营运总裁周达权，苹果日报副社长陈沛敏、总编辑罗伟光及苹果动新闻平台总监张志伟。
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