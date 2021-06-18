世卫警告：非洲新冠病例激增 Delta将成为全球主要变种病毒

世界卫生组织周五表示，最初出现在印度的Delta变种病毒正日益成为全球主要的变种病毒株。世卫并警告：非洲新冠病例激增，接近第一波疫情峰值。

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世卫首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）周五在记者会中说，Delta变种病毒由于传染力增强，即将成为全球主要的变种病毒株。

另外，世卫通报，去年8月首度在南美国家秘鲁发现的Lambda变异病毒株，目前已在多达29个国家流行，尤其是在南美洲。今年4月以来秘鲁通报的确诊病例中，感染Lambda变种病毒的比例已达约81%。智利过去60天通报的所有病毒基因序列当中，也有32%是Lambda变异株。其他南美邻国如阿根廷和厄瓜多，也都通报出现Lambda变异株病例。

鉴于Lambda变种病毒在南美洲流行程度，世卫已将其列为全球"需注意的变种病毒"。

世卫周五并对非洲新冠病毒感染激增发出警告。非洲目前面临传染力更强的新型变异病毒蔓延，同时疫苗注射率仍危险地偏低。

法新社报导，世卫组织公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）在日内瓦总部向媒体表示："(非洲）疫情非常、非常令人担心。" 他警告说，整个非洲疫情急剧升高，一些国家感染病例倍增。

世卫组织最新数据显示，非洲第三波疫情加速蔓延、新冠病例每周激增 20% 以上，并接近去年7月第一波疫情的峰值——每周记录的病例超过12万例。在截至6月13日的一周中，22个非洲国家的病例增加了20%以上，这些国家占非洲54个国家的近 40%。同一周，36个国家的死亡人数上升了近15%，达到2200多人。

世卫组织指出，14 个非洲国家已报告发现德尔塔（Delta）变异病毒，超过 25 个非洲国家已发现阿尔法（Alpha） 和贝塔（ Beta）变异病毒。

世卫组织非洲区域办公室主任莫提说：“非洲第三波疫情正在全面暴发。

世卫组织指出，非洲的疫苗推出速度正在加快，过去五天注射了超过 500 万剂疫苗，而过去三周每周约注射350 万剂疫苗。现在几乎有 1200 万人接种了疫苗，但这仍然不到非洲人口的 1%。