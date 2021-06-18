古特雷斯连任联合国秘书长 誓言汲取疫情教训 呼吁开创“团结平等”新时代

周五被再次任命为联合国秘书长的古特雷斯表示，他当前的首要任务是继续帮助世界摆脱新冠疫情，古特雷斯称，我们最大的挑战是利用这场危机扭转局势，转向一个吸取教训、促进公正、绿色和可持续复苏的世界。

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法新社报导，联合国大会周五任命这位前葡萄牙总理续任秘书长。古特雷斯将在明年一月开始他的第二任期。他承诺将继续帮助世界规划摆脱新冠疫情的道路，表示这是他当前的首要任务。

古特雷斯周五在联大会堂宣誓就职时说，他意识到在这一历史关键时刻赋予他的巨大责任。

古特雷斯表示："我们最大的挑战--同时也是我们最大的机会--就是利用这次危机扭转局势，转向一个吸取教训、促进公正、绿色和可持续复苏的世界，并通过加强和有效的国际合作为解决全球问题指明道路。”

就职典礼后，古特雷斯在记者会重申，"从许多我们学取的教训中，最重要的教训是，我们单独做不了什么事。最重要的教训是，我们必须重新建立起团结和信任"。

古特雷斯表示，公平需要从现在开始: 疫苗需要为世界各地的每个人提供，我们必须为发达国家和发展中国家的可持续和包容性复苏创造条件，这还有很长的路要走。” 古特雷斯警告说，如果要实现这一目标，各国必须克服当前的“信任赤字”。

美国国务卿布林肯祝贺古特雷斯续任联合国秘书长，表示美国期盼"维系（与秘书长）彼此间深厚与建设性的关系"。布林肯说，全球性议题"需要一位具有合作、有效率和目标导向的领导人"。