哈尔滨工程大学副校长坠楼身亡

综合消息显示，哈尔滨工程大学6月17日晚发布公告，称该校中共党委常委、副校长张志俭教授于17日上午9时34分许不幸坠楼身亡。

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公告称，经公安部门现场勘验、调查，已排除他杀。学校对张志俭的离世深感哀痛，并对家属表示深切慰问。据哈尔滨工程大学官网信息显示，1963年出生的张志俭生前分工负责学校的发展计划、校友、教育发展基金会、国际交流与合作、国际合作教育、信息化、图书工作。分管发展计划处（高等教育研究所）、校友工作办公室（教育基金会办公室）、国际交流与合作处（港澳台事务办公室）、信息化处/网络信息中心、图书馆、国际合作教育学院。

据该校官网介绍，张志俭生前多年从事核动力装置运行与仿真、核反应堆与核动力装置安全可靠性研究工作，截至2010年，张志俭教授兼任中国核学会常务理事、国家原子能机构国际合作专家顾问组成员、《核动力工程》杂志编委、大型压水堆及高温气冷堆重大专项高温气冷堆专家委员会委员，国防科工委“511”人才，国防科技工业有突出贡献的中青年专家；享受政府特殊津贴；新世纪百千万人才国家级人选；国防科工委首批科技创新团队带头人；黑龙江省“五四青年奖章”获得者。