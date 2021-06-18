布林肯下周访欧 会晤马克龙及默克尔

美国总统拜登刚刚结束首度欧洲访问后，美国国务卿布林肯下周将重返欧洲，布林肯将首次访问法国，将与法国总统马克龙会晤。

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法新社消息，布林肯的欧洲之行行程将从柏林开始，布林肯将于23日在柏林参加有关利比亚的国际会议。经过10年的战争，利比亚正逐步走向稳定，并计划在12月24日举行选举。

布林肯在德国访问期间，将会晤德国总理默克尔。默克尔定于7月中旬访美。默克尔将是拜登就任以来首位出访美国的欧洲领导人。

美国国务院周五宣布，布林肯将在欧洲访问一周，其中将主要会晤欧洲两位主要领导人德国总理默克尔和法国总统马克龙。法新社称，德法两国领导人都曾与美国前任总统特朗普的关系"不和"，拜登将重新恢复与欧洲盟友的关系作为优先要务。

曾在巴黎度过一部分童年时光的布林肯能将琉璃的法语，布林肯6月25日前来巴黎，将分别与马克龙及法国外长勒德里昂会晤。这将是拜登一月就任总统以来，美国最高级别官员访问巴黎。

布林肯随后将前往意大利，并与意大利外长共同主持国际反伊斯兰国组织联盟会议；随后，布林肯将在意大利南部历史悠久城市马特拉参加G20外长会议，可能与美国的两个主要对手中国和俄罗斯外长碰面。

美国国务院发言人普莱斯在声明中表示，布林肯将在G20会议上强调加强美国对多边主义的承诺，讨论继续合作对抗2019冠状病毒疾病，处理气候危机，与美国的全球伙伴致力重建更好世界，并聚焦于非洲。