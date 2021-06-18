捐疫苗事件峰回路转蔡英文会见捐赠方代表官方强调原厂直送台湾

鸿海创办人郭台铭愿捐赠台湾官方500万剂BNT疫苗的事，历经二十多天迂回发展，今天到达高潮，台湾总统蔡英文下午4点在总统府会见了郭台铭与台积电董事长刘德音，商讨授权洽购疫苗相关事宜；台湾行政院则公开宣布，官方将发函授权台积电与鸿海永龄基金会，代表政府洽谈购买各500万剂BNT德国原厂疫苗，直接送抵台湾捐赠给政府。

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由于台湾此刻极缺疫苗，已注射者者不到5%，疫情却不断延烧，郭台铭五月下旬公开表示愿意捐赠BNT疫苗500万剂给台湾政府之后，火速在六月一日由夫人曾馨莹女士代表，向官方递交了所有申请文件。但台湾官方瞻前顾后，进度缓慢，遭到各界严厉批评。

今天上午，郭台铭在脸书贴文，提出八点声明，指出疫苗关键问题若要突破，期盼政府（受赠方）明确表达立场，他希望能会见总统蔡英文，因为「没有蔡总统的明确裁示，疫苗的采购永远不能真正的开始」。他还在下方自己留言响应，「保证绝对不会有什么中国台湾，合约的署名可以公诸于世」。

今天中午，行政院发言人罗秉成召开记者会表示，政府将发函授权台积电与鸿海永龄基金会，代表政府洽谈购买各500万剂BNT德国原厂疫苗，直接送抵台湾捐赠给政府。

他说，这1000万剂疫苗的交货期，将配合台湾国际疫苗采购交货的情形，以及原厂的产能商定；另外台积电与鸿海永龄基金会捐赠给政府的疫苗，将循日本提供台湾疫苗的前例，以及国际采购合约作法，政府将会在捐赠契约中，给予制造商免责声明，也承担后续工作。

罗秉成表示，政府会在德国政府协助下，持续跟BNT商议，以供应今年以及未来疫苗的需求。

国民党台北市议员王鸿薇今天在脸书表示，企业捐赠疫苗的事出现戏剧变化，原来是「护国神山」台积电出手了。她说，台积电6月10号送件，郭台铭13日就接到了卫福部长陈时中的电话，昨天蔡英文总统也发文感谢郭台铭，显示政府愿意开绿灯。她认为，整个政府态度出现180度的转变，主因就是「护国神山份量不同」。