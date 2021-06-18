欧盟斥搜《苹果》扼杀香港新闻自由 议员促制裁升温

香港警察大肆搜查《苹果日报》和拘捕五名高层引发国际抨击，欧盟亦发表声明，指搜查和拘捕行动进一步展示《港区国安法》如何被用来扼杀香港的新闻自由和表达自由。另外，欧盟成员国亦有议员要求欧美采取实际行动应对，实施制裁的马格尼茨基法。

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欧盟外交事务及安全政策发言人马斯拉利（Nabila Massrali）昨17日)发表声明评论香港警方的搜捕行动时又表示，「香港居民的全部现有权利和自由，都必须得到充份保护，包括新闻和出版自由。」

欧盟的声明，力度并未获其议员全盘振纳，欧洲议会议员霍曼诗(Hilde Vautmans )在社交平台表示，香港已不再拥有自由和自治，光说关注已不能恢复港人被夺走的东西。她表示，如果欧盟和美国真的支持民主，便应落实马格尼茨基法案的制裁行动。

德国联邦议院议员 Frank Müller-Rosentritt则要求德国和欧盟应明确谴责中方最新对香港新闻自由的攻击，他在推特上表示，国安法持续损害香港的民主与自由：民主阵营被瓦解、记者被捕。

丹麦绿党国会议员 Uffe Elbaek 形容，相关拘捕行动可耻，他更借保安局局长指《苹果》与一般新闻工作者不同的说话套用在中国身上：「一般国家与中国不一样，请与中国保持距离。」

较早前，英美均已批评香港警方的做法，但英国工党影子亚洲事务大臣金诺克(Stephen Kinnock)亦不满政府只说于做，指香港的民主、新闻自由和「一国两制」已遭粉碎，质问英国政府何时才会出手制裁特首林郑月娥和撤走在香港的英国法官。

另外，英国的非政府组织「香港监察」（Hong Kong Watch）亦发表声明，称国际社会必须谴责攻击香港新闻自由的行为，重申政府需准备采取惩罚措施，包括使用《马尼茨基法案》制裁针对记者的官员。该组织重申，港府须释放所有因国安法被捕的人。

在美国，人权观察发表声明，中国事务主任苏菲在声明中形容，港府对新闻自由的狙击毫无底线，今次的行动把这底线拉到新低，一连串针对《苹果日报》及其创办人黎智英的举措，根本不是执行国安法，而是政治报复。她直斥港府官员应为出卖言论自由感到可耻。