美团执行长王兴遭约谈 皆因习近平疑心重？

被指借诗讥讽习近平的美团集团执行长王兴近日遭中国当局召见，警告其保持低调，有分析指这是让他背上了一把悬剑。

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王兴是中国领先的生活服务电子商务平台美团总裁，他被约谈，内容不详。但可以肯定的是与他贴唐诗一首有关。

五月中旬，王兴在他创立的“饭否”平台贴了一首唐诗，“竹帛烟销帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”诗句大意是在讽刺秦始皇焚书坑儒太荒谬，以图秦王朝江山永存，结果被不识字的刘邦和项羽灭了。

王兴贴诗动机不明，即兴？附庸风雅？抒发心中块垒？就有网民指其讽刺习近平，影射习不读书甚至仇视文化，这不就是“太岁头上动土”吗；还有人解读这是在影射中国国家主席习近平打击科技垄断的系列行动，并将“王兴抄诗”和“马云演讲”相提并论。总之这样一来，事情变得有点严重。

王兴赶紧撤帖，他说因为人们给予了错误的解读。他的解释：诗文是对美团商业竞争思维的反思。但已造成后果，连续两天，美团股罕见暴跌，市值蒸发300亿元。在美团股票下跌的带动下，阿里巴巴、腾讯、京东等网络巨头的股票也都纷纷下滑。

彭博社6月18日援引知情人士报道，中国官员近日召见王兴，要他避免做出引人注目的举动。王兴贴“反诗”，当局让其保持低调。彭博分析认为，中共正全力准备建党百年大庆，营造和谐氛围，这时候不愿留下一个谁犯小错就会遭致严重后果的印象。

但有分析认为这种判断很牵强，北京从来都是“上面大庆下面抓人”，越是节日，越是风声鹤唳。也许是王兴的事大约在北京眼里没有马云那么严重，马云国内外影响都很大，有一股无形的势力，马云还要办中共最忌讳的教育，王兴不过是抄了一首小诗。

但有网友评论，习近平疑心重，那一句“刘项从来不读书”是会让他不舒服的，但习近平不一定知道那么多，王兴贴了这首诗，王沪宁应该知道，于是赶紧下命令约谈，警告……

彭博报道说，中国监管当局已对美团进行反垄断调查。

除了个人化的因素，美团的事，大背景与中国民营企业被北京当局以反垄断名义整顿有关，率先被约谈的是阿里巴巴以及从中分出的蚂蚁金服创始人马云，蚂蚁金服上市被紧急叫停，阿里巴巴被罚巨款，马云从公众视界几乎消失。

马云突遭厄运一方面是因民营企业坐大，令官方忌惮，另一方面是马云说话随便了一些，喜欢发表见解，尤其在去年10月上海金融论坛上批评中国管理当局小当铺思想，在他前面发言的中共高官王岐山强调预防金融风险，马云则说：中国不是金融系统性风险，因为中国基本上没有系统，中国是缺乏金融系统的风险。在金融业，我们是青春少年，还没有成熟的生态系统，完全流动起来。

华尔街日报引述知情人说，马云的这一演说气坏了习近平，下令叫停蚂蚁金服上市。

网络巨头的日子似乎不太好过了，5月20日，又一位中国互联网大佬宣布“隐退”，字节跳动创始人张一鸣宣布将卸任CEO一职，他才38岁。

马云当初宣布退出阿里巴巴时，也才54岁，许多人夸他十分明智。但从他后来的遭遇看，他没有能真正退掉。