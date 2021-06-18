香港式抗争：《苹果》受压后如常出版 购买者众 记者团体续评批港府

《壹传媒》和《苹果日报》五名高层被捕以及资金被冻结后，该报员工下午继续工作，并加印到50万份，不少市民今日凌晨已到报摊抢购，有人更购买10份到超过50份报纸「派街坊」或给亲友。另外，香港八个新闻团体亦无如保安官员所言，与《苹果》保持距离，直批当局令人忧虑《港区国安法》被「武器化」，有恃无恐地针对报道及文章，并拘捕媒体管理层和新闻工作者，对新闻自由构成严重威胁。

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警方昨(17日)晨动员超过五百警力大肆搜查苹果日报大楼和多处地方后，取走38部计算机和大量文件，保安局长李家超和负责搜捕的官员分别呼吁《苹果》员工、其他新闻工作者和市民与该报或其新闻割席、不同流合污，但各界表现显然不如当局预期。

警方下午离开苹果日报大楼后，《苹果》员工即如常进行编采工作，没有计算机工作者，改以蓝芽把手机连接键盘写稿。及至晚上，亦如常开机印刷。报社在公告上写明，今天将印刷50万份报纸，是平常印报数量的五倍左右。有关数量，与集团创办人黎智英去年8月被捕与及警方同日大搜《苹果》总部翌日加印55万份的情况相若。内容方面，该报更以头版及7页内版报道事件。

及至今日凌晨1时许，有市民到旺角的报摊等候购买首轮出版的《苹果日报》，不少人买多于一份，表示为家人代购；而买十份的亦不少，其中一位长者更自备手推车来购买一迭，目测超过五十份，表明会派给街坊同享，支持《苹果》。一名由观塘前来旺角购买十多份的读者表示，担心《苹果日报》今后无法再出版，所以前来支持。他更认为，事件不单影响新闻自由，更令人忧虑日后即使说话或做手势也可能犯法，祈盼港府聆听民意。

由于购买者众，有报贩实时向发行商以数十倍计地增购《苹果》。到了中午前，更有群组表示，街上报贩的《苹果》已经售罄，建议市民到便利店买报纸。

业界方面亦未见与《苹果》割席。八个传媒组织发表联合声明，指事件令传媒及公众忧虑国安法被「武器化」，直指对警方的行动感到震惊和不安，加上警方以法庭手令搜检新闻材料，严重威胁新闻材料保密性，担心在社会造成寒蝉效应，公众感到接受传媒访问、向记者透露消息并不安全，亦影响传媒在不确定是否有能力保护新闻材料的情况下，加剧自我审查。

声明最后又呼吁，政府尽快披露更多关于案件的细节，解释清楚涉事文章内容，如何会触犯《国安法》，以消除对新闻自由和言论自由的担忧。声明强调，报道及言论自由是香港的重要基石，促请政府及社会各界维护及珍惜。

参与联署的八个传媒工会，分别是香港记者协会、香港摄影记者协会、明报职工协会、众新闻工会、香港电台节目制作人员工会、独立评论人协会、大专新闻教育工作者联席及壹传媒工会。

另外，较少发表声明、由管理层人员组成的新闻行政人员协会亦表达关注，并促请港府公开透明处理事件，释除业界和公众关注。

警方国安处昨日采取拘捕行动，指《壹传媒》及《苹果日报》五名高层涉嫌违反《香港国安法》中的串谋勾结外国势力罪，证据是该报自2019年起刊登的数十篇呼吁其他国家及机关制裁香港及中国政府的文章。当局并冻结三间与出版报纸和网上新闻的公司的银行户口，合共涉款1800万港元。被捕五人至今日中午时仍被扣查。