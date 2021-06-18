香港竞争力全球排名跌至第7位 瑞士跃升首位

受反修例运动和港府表现影响，香港的竞争力排名连跌两年。在瑞士洛桑国际管理发展学院的本年度世界竞争力年报中，香港的排名由去年的第五位降至今年的第位七；而与香港在亚洲区内互相竞逐的新加坡，亦由去年的冠军位置跌落到今年的第五位。而今年名列榜首的，是去年排第三位的瑞士。

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至于排名第二至第四的，依次是瑞典、丹麦及荷兰；挪威排第六位，台湾则由去年第十一位升上今年的第八位，阿联酋与美国分别排第九及第十位。

洛桑国际管理发展学院以经济表现、政府效率、营商效率及基础建设等四个范畴对64个国家或地区作出评分，并据此排名。香港在政府效率排名第一，营商效率排名第三，但基础建设和经济表现的排名均跌出十大，后者更是排第三十位。至于其他范畴的首位，分别是瑞士占据「基础建设」榜首，丹麦在「营商效率」排名第一，新加坡则摘下「经济表现」桂冠。

港府发言人回应香港的排名时表示，年报继续肯定香港在多方面的优势，又指香港在过去几年面对前所未见的挑战，但有信心香港的制度优势，包括法治及司法独立、自由的贸易和投资制度、简单低税制、良好的营商环境，以及高效的政府，未有受到影响。强调在一国两制下，港府对香港长远经济发展及竞争力充满信心。

学院表示，从今年排名发现，表现最佳的经济体，特点是创新投资、经济活动多样化，以及具有支持性的公共政策。在疫情大流行之前，这些经济体在相关领域的能力，令他们更有效应对经济影响。