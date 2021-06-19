中共建党百年将至 北京加强维稳 "鸽子禁飞"

中共将在7月1日庆祝建党百年，北京近期启动维稳行动，加强查缉日租套房，地铁站临检也更加频繁。官方18日也公告，将对各地寄往北京的邮件、快递严格执行过机安检制度。公告要求在通州区养殖的鸽子等禁止放飞。

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中央社援引中国国家邮政局、公安部、国家安全部18日发布通告表示，自6月21日至建党百年庆祝活动结束，各地寄递企业对寄往北京的邮件快件必须经过X光机安检，并逐一加盖或粘贴过机安检标识，安检标识应当载明安检单位和安检省分。

公告并表示，北京寄递企业对各地寄往北京的邮件、快递全面实行投递前"二次安检"，对北京市内邮件、快递落实投递前过机安检，无安检标识邮件快件一律退返，不得投递。

公告也提到，自6月21日至庆祝活动结束，严禁收寄和投递寄往北京的低空慢速小型航空器；即日起至7月15日，严禁收寄和投递寄往北京、天津、河北等地的穿越机、具备超视距飞行能力的航空模型、轻小型无人机，以及相关头戴式显示器、图传、飞控等关键零组件。

消息称，根据记者观察，自5月下旬起，北京市区内便开始查缉日租套房，由各地派出所派员登门查验证件，如为境外人士，还需出示暂居证登记等文件，且时隔数周后会再度临时登门，确认居住人员与前次查验时相同。

而从6月中上旬起，北京的地铁站内也开始加强临检，不时可见警方对乘客随机查验证件。

据北京日报，北京市公安局17日发布通告宣布，为维护中国共產党成立100週年庆祝活动期间北京地区空中安全，自6月21日凌晨0时至7月1日午夜12时，在北京市内，禁止一切单位、组织和个人利用无人机、穿越机等"低慢小"航空器进行体育、娱乐、广告性飞行活动和施放气球活动。

在此之前，北京市政府11日也宣布，自年6月13日凌晨0时起至7月1日午夜12时止，将东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、大兴等9个区的行政区域设置为净空限制区，除庆祝活动期间组织的相关飞行活动以及和平鸽、气球等专项放飞活动外，实施禁止昇放任何影响飞行安全的物体和分段限制放飞鸟类措施。

公告还要求，在通州区养殖鸽子等鸟类动物，必须进行圈养并禁止放飞；在其他8个区养殖鸽子等鸟类动物，每日清晨6时至下午3时必须进行圈养并禁止放飞。