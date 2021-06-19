巴西新冠死亡突破50万大关 Delta传播 莫斯科确诊连创新高

巴西周六通报，巴西境内感染新冠病毒死亡人数已突破50万大关，排名全球第2高，仅次于疫情最严重的美国;Delta变种病毒导致俄罗斯疫情加重，新增1万7906例确诊病例，首都莫斯科新增9120例再创新高。

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法新社报导，巴西卫生部长奎洛加发推文表示，巴西有50万人因疫情大流行丧生，但他没有提供过去24小时新增染疫死亡人数。

截至18日为止，巴西卫生部的累计染疫死亡统计是49万8499例，而过去7天以来平均每天都有超过2000人死亡。

据巴西主要媒体集团组成的联合集团，累计死亡在19日下午攀升至50万22例。巴西政府预定国际标准时间21时以后，公布最新统计。

人口2亿1200万的南美最大国家巴西，成为继美国之后新冠死亡突破50万大关的第2个国家。美国境内累计死亡已突破60万大关。

另外，莫斯科新增确诊已经连续两天创下纪录，周五新增9056例，周六新增9120例，而仅在2周之前，每天平均新增病例约为3000例，最初在印度发现的Delta变种病毒蔓延时造成疫情加剧原因。

莫斯科市长索比亚尼娜表示，目前新增确诊90%是感染Delta变种病毒。莫斯科市有节制采取限制措施，以保证经济运行。

俄罗斯第二大城市圣彼得堡确诊激增。圣彼得堡预计8月15日前达到65%接种疫苗目标。由于该市将主办三场欧洲杯足球赛，市政当局规定，体育场限定人数从5000人降到3000人。而市内水上乐园等景点将全部关闭。市民如要参加超过75人规模以上的活动，必须提供3日内的核酸检测阴性证明，所有活动规模将被严格限制在500人以下，同时在圣彼德堡乘坐公共交通，必须佩戴口罩。

圣彼德堡累计确诊超过45万6千例，累计15268死亡病例。

另据专家称，Delta变种病毒也正在英国传播。

英国新增确诊10321例，累计超过462万例确诊。新增14人死亡，累计超过127000人死亡。

新增过万病例也是英国今年2月份以后，第一次连续三天的单日新增确诊病例超过一万例。

另外，英格兰地区已经全面为年满18岁人士接种新冠疫苗。英国政府期望可以在7月19日彻底解封时，为所有希望接种疫苗的成年人接种至少一剂疫苗。