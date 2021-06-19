就正在进行的欧洲杯足球赛，德国《商报》报道说，欧足联正在玩危险的游戏：1/3的赞助商来自中国。支付宝，海信，vivo，抖音——中国企业在欧洲足球锦标赛上集中投放广告引发质疑。钱是从哪里来的，似乎成了次要问题。

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《商报》发现，引人注目的是，德国大众汽车是本届欧洲杯足球赛赞助商中唯一的欧洲公司，在由12位欧足联金融家组成的团队中，1/3的公司是来自中国，其他来自俄罗斯，美国和阿拉伯世界。欧足联书写的目标很伟大，例如国际理解，人权，宽容和反种族主义。他们超大踢球秀的钱从哪里来，似乎是次要的。无论如何，从赞助商那里，几乎看不到欧洲价值观。

欧足联不仅赢得了多位中国赞助商，而且设法在比赛开始前赢得了俄罗斯国有企业俄罗斯天然气工业股份公司的赞助。就因为最后一刻有该公司的加入，欧足联的收入应该达到了上一届欧洲杯足球赛的水平。2016年，欧足联为此类“商业权利”共筹集到4.83亿欧元。

俄罗斯和中国赞助商令人怀疑。特别是中国企业集中出现，引发更多质疑。本届欧洲杯足球赛展示了远东赞助商的宣传大杂烩。有时，甚至中国的汉字也会在欧洲观众面前闪亮起来。杜塞尔多夫媒体专家托马斯科赫（Thomas Koch）认为，“欧足联已经离观众很远了。”

通过球场上的广告，观众可以体验到一些鲜为人知或产品很少得到使用的中国供应商，例如，海信家用电器，VIVO智能手机和支付宝等。支付宝甚至通过2亿欧元八年来一直和欧足联保持恋爱状态。短视频专家抖音现在也加入了赞助商的团队。这一四人商团的攻势，对北京官方网站中国网来说，是一次圆满成功。但海信和VIVO都涉嫌从对新疆维族人的强迫劳动中获益。钱是否肮脏，对欧足联似乎并不重要。欧洲杯足球锦标赛现在成了赞助商的节日。而选择谁加入赞助商团队，则完全由欧足联来决定。

德国初创公司专员警告说：“足球赛涉及的仍然是足球。但对一些赞助商，例如来自中国和俄国的赞助商来说，战略政治考量有可能更重要。”