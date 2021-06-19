美国对伊朗人民被剥夺"自由诚实选举"表示遗憾 以色列称伊朗新总统是"极端人物"

伊朗总统选举，官方宣布强硬保守派的司法总监莱希以近62%得票率胜出。美国对伊朗人民被剥夺"自由诚实的选举"表示遗憾；以色列外交部指责，伊朗新当选总统莱希是最"极端强硬派"总统，将会快速推进伊朗的的核计划，"他的当选将引起全世界最严重的关切"。国际特赦组织表示，伊朗新总统打压人权应接受调查。

广告 继续浏览后续

法新社消息，以色列外交部发言人海亚特周六在推特上发文表示，"不到50%的有资格投票伊朗选民选出伊朗1979年伊斯兰革命以来最极端的总统。他曾誓言快速推进伊朗军事核计划，他的当选暴露出伊朗的真正邪恶意图，将引起全世界的严重忧虑"。

伊朗总统选举，官方宣布强硬保守派的司法总监莱希以近62%得票率胜出。在自由派抵制下投票率创新低，近为48.8%，全国5900万合资格选民，有超过2800万人投票。

外界认为，莱希是最高领袖哈梅内伊的接班人，对美国态度一直强硬。预料莱希上台后，首要是应对严峻的经济问题，降低通货膨胀，控制新冠疫情并摆脱美国的制裁，但分析认为，伊朗同美国的核问题谈判短期内不会有重大进展。

另外，大赦国际组织表示，莱希应接受调查，因为他被控犯下反人类罪并且"不断加剧打压"人权。

大赦组织周六发表声明说，莱希当选伊朗总统，而非因反人类罪谋杀、强迫失踪与酷刑接受调查，可见在伊朗有罪而逍遥法外仍非常猖獗，令人警惕。

大赦国际表示，莱希是"处死委员会"（Death Commission）成员，在他1998年担任德黑兰革命法庭副检察官时，该委员会曾暗地迫使数以千计身陷囹圄的反对派人士"被消失"，并且法外处决他们。

2018与2020年被问到有关处决一事时，莱希曾矢口否认参与其中，但他赞扬伊朗伊斯兰共和国创建者霍梅尼宣布的整肃命令。

总部位于伦敦的大赦国际说，莱希过去两年担任伊朗司法部长期间，"负责不断加剧的人权打压"，这些打压导致"数以百计和平异议人士、人权维护者和受迫害少数团体成员被任意关押"。

大赦国际指出："我们持续呼吁依据国际法，对莱希过去和当今的涉及罪行展开调查，包括由行使普遍管辖原则的国家进行调查。"

大赦国际呼吁联合国人权理事会会员国采取具体行动，处理伊朗境内有罪不罚的系统性危机。