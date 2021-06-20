中国已注射疫苗10亿剂 有望批准德BioNTech疫苗

6月20日法新社北京站消息，根据中国卫生部同一天消息，中国截至目前已经注射的新冠疫苗数量，若铺开的话可以覆盖全世界三分之一的人口还要多。该消息给出的总体数字是10亿剂，但并未明确指出具体多少人接种的是两针。刚刚过去的周五，已有25亿剂的新冠疫苗在全世界范围得到注射。

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法新社指出，中国人在起初阶段并没有争先恐后去接种新冠疫苗，因为自从一年以来，依靠着强制隔离，大范围检测，移动设备防控人员流动等手段，中国几乎在全境消灭了新冠病毒；此外早期中国疫苗的数据匮乏，以及过去的有关疫苗掺假的阴影，也是一些中国人对新冠疫苗热情不高的原因之一。然而中国政府和中国企业在随后采取了更强力的政策，大力推动居民和企业员工去接种新冠疫苗，并向社会不断强调，接种新冠疫苗，是为了国家团结，和履行公民义务。比如在北京，一些小区在门口会贴出人们接种疫苗的比例，这样会给抗拒接种疫苗的人，造成一定的社会压力；还有一些地方政府为了鼓励人们接种疫苗，采取了发放购物券，或者赠送鸡蛋这样的鼓励性措施。

法新社还关注了本周日中国卫生部对当天新增感染人数的报告，24小时内新增确诊者23人，均来自境外。13个月以来，中国只记录到了两例死亡，商店餐饮等从2020年春天就恢复营业，大众舆论对中国政府治理新冠卫生危机的评价总体非常积极。中国希望到年底之前，给全国人口的至少70%接种新冠疫苗。目前有四种疫苗可以选择：科兴的一种，国药的两种，康希诺的一种。科兴此前曾表示，其在巴西的临床试验数据显示，预防感染的有效性约为50%，预防需要医疗介入的有效性约为80%；中国国药的两种疫苗，有效率分别为79%和72%；而康希诺的疫苗，接种28天后整体有效率为65%。另外法新社还指出，接下来几个月，德国的BioNTech疫苗有可能通过地方合作，拿到在华许可，并引述中国媒体四月的报道，称中国今年有望再生产超过30亿剂的新冠疫苗。