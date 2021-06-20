欧盟代表：伊朗与各大国维也纳谈判"取得进展"

伊朗与6大国就恢复伊朗核协议在维也纳举行的磋商"取得进展"，欧盟特使表示，谈判"接近"达成协议，不过，美国国家安全顾问沙利文表示，伊朗与各大国恢复伊核协议的谈判"仍存在歧见"。

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法新社消息，为了恢复2015年达成的伊核协议，伊朗与英、法、德、中国及俄罗斯在欧盟的主持下，4月起在维也纳举行会议，美国已间接方式参与会议。周日在维也纳举行的正式会议正值伊朗极端强硬派人物莱希当选伊朗总统。

欧盟特使莫拉周日向媒体表示，"我们已经接近达成协议，但协议尚未完成"。他表示，各国谈判代表在下一轮谈判周，将从各自国家带来达成协议"更明确的信息和想法"，会更清楚知道该如何达成协议。莫拉没有明确下一轮谈判的日期，他表示明确的症结仍然围绕如何实现"美国取消对伊朗制裁"与"伊朗停止核活动"之间的平衡。

莫拉称，他预期国际原子能机构与伊朗政府会达成共识，延长一份24日将到期的伊朗核活动监督协议。

不过，美国国家安全顾问沙利文周日表示，伊朗与各大国恢复伊核协议的谈判"仍存在歧见"。苏立文重申，最终决定在伊朗最高领袖伊朗最高领袖哈梅内伊身上。

沙利文接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时说："在一些关键议题上，如制裁和伊朗必须做出的核承诺，要达成共识仍有一段相当距离。"

沙利文还表示，关于要取消哪些对伊朗的制裁措施，仍在讨论之中。

伊朗首席核谈判代表阿拉奇周日表示，"我们从未比现在更接近达成协议，但我们离达成协议仍有些距离，且要跨过它不是件容易的事。"