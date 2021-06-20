法国地区选举一轮投票：弃权率创新高 右翼联盟领先 极右翼受挫

周日举行的法国大区和省议会选举第一轮投票，出口民调显示，弃权率达创纪录的68%，此次被视为2022年总统大选"测试"的选举，右翼联盟以29.3%的选票基本领先，国民联盟19%的选票低于预期。

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路透社报道，法国大区和省议会选举第一轮投票高达68%的弃权率，创下1986年地方选举以来最高纪录，上一次的高弃权率是2010年举行的地区选举的50.09%。

法国内政部长杰拉尔德·达马宁 (Gérald Darmanin) 表示，此次选举的低投票率“非常令人担忧”。他在推特上发文表示，

"我们现在应努力动员法国选民参加第二轮投票”。

极右翼国民联盟副主席Bardella在接受电视一台采访时表示，“政府几周以来一直在寻求选民大规模弃权，这也是他们获胜的原因"。

勒庞领导的极右翼国民联盟此次得票不足20%，与2015年一轮选举结果27.7%相比大幅下降。

据初步结果，右翼联盟（共和党人和其他右翼党派）以 27% 至 29% 的选票大幅领先，而国民联盟得票 19%，社会党获得16.5% 到 17.6%的选票，欧洲生态－绿党获得 12.5% 到 13.2% 支持，执政党共和国前进党获得10.9%的选票。

原定于3月举行的法国2021年大区议会和省议会选举第一轮投票，由于新冠疫情原因两度推迟。选举第二轮投票将于本月27日举行。法国大区议会和省议会选举每6年举行一次。