金正恩向美国发出正面信号？

朝鲜领导人金正恩于 2021 年 6 月 18 日在朝鲜劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上发表讲话。金要求他的政府与拜登政府对话和对抗做好准备。

美国当局星期天形容朝鲜最高领导人金正恩有关拜登政府的表述是一个“有趣的信号”，金正恩在朝鲜劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上表示，已准备好了与拜登政府“对话和对抗”。

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针对金正恩的表述，美国国家安全顾问沙利文周日对美国ABC新闻台表示，“我们认为这是一个有意思的信号，我们期待着对方不管是何种形式的更直接的沟通”。

沙利文所说的美方期待朝鲜释放更直接的信号是什么呢？他解释说，“朝鲜向我们发出最明确的信号应该可能是：‘好，我们坐下来，开始谈判吧’”。

据指出，金正恩要求他的政府准备好与美国“对话和对抗”的讲话是他在朝鲜劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上提出的。讲话的时间与美国新任朝鲜特使金星容（Sung Kim）首次访问首尔的时间巧合。

预计金星容将于6月23日与韩国和日本方面负责朝鲜事务的官员会晤。

朝鲜劳动党中央委员会会议上最引人注目的是金正恩罕见地公开承认严重缺粮。他称抓好农业生产工作是当前朝鲜党和国家“最重视、最优先解决的战斗任务，迫切需要举全党全国之力保障粮食产量”。

朝鲜曾在九十年代爆发大饥荒，死亡人数一直是秘密，但有报道称，死亡人数大约三百万左右。朝鲜这次的饥荒到底有多严重？首先，金正恩本人公开承认严重缺粮，是一个重大的信号，其次，6月初，朝鲜官方曾号召年青人要到克服经济困难的第一线去。朝中社报道称，朝鲜已经将多达1.4万多名城里的全职主妇安排到大米产地的农场下乡插队。30岁以上全职主妇都有义务加入支农。

金正恩向美方发出准备好对话或者对抗的双重信号，是否与朝鲜目前面临的经济困境有关？希望籍此缓和气氛从而减缓国际制裁？目前还有待观察。