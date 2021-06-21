中共百年党庆慌什么：京沪快递切断 网民抱怨

中共百年党庆前夕极度紧张，保安升级。网民抱怨进入京沪等7个城市的快递被切断。之前有消息说，北京的鸽子也被禁飞了。

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据流亡美国的前中共中央党校教授蔡霞6月20日在推特发文，上海，嘉兴，井冈山，遵义，延安，西柏坡，北京，接到邮管局最新通知，上述7城市的快递全部停止发送。

她并转发了一则北京网民本人讲述的遭遇。此人说，自己“昨晚定了河南老字号的道口烧鸡，今天被店家告知退款吧，100周年进不去北京”。

蔡霞教授说，“中共庆自己的100年，搞得跟大祸临头似的，风声鹤唳 草木皆兵。中共枪在手，钱在手，高科技监视器在手，说抓人就抓人，说封号就封号。这是怕啥呢？这庆100年究竟是当喜事办还是当丧事办呢？”

前中共党校教授蔡霞的推特截图 © 蔡霞@realcaixia

中共为庆祝自己百岁寿辰而实施严厉保安措施，给民众生活带来不便，引发一些抱怨：

名叫“哈利”的网民说：中国人民是中共最大的敌人！排名第二的就是代表西方民主自由的美帝！

网民”雪夫“回应说，做了100年的亏心事，怎么不怕报应呢？

名叫“卖女孩的小火柴”评论说：预感到末日将近，所以惜命，多活一天是一天。

网民黄波说，现在北京城上空，飞机飞来飞出，比日本军机还恐怖。

网民“五岳散人”说：我国内不是有家公司做农产品么，父母家里吃的油、米啥的都是我这家公司每月快递过去，主要是自己的产品比较踏实。建党100周年，往北京发这种快递发不了。

据名叫“啥也不能说”的网民介绍：远离北京上千公里的城市，加油站连“自助加油”都停了，也说是为了配合建党百年，他们是真心虛啊...

名叫“bing han”的网民指出，独裁者深深恐惧着他们的人民。

之前《旺报》网站6月20日报道，中共在7月1日庆祝建党百年前夕，多方面启动维稳行动，人员进出地铁安检规格升级，寄往北京的邮件包裹全面实行二次安检，加强查察日租套房，过滤在京住房人员。北京9个区禁止放无人其，航空模型，风筝，气球，孔明灯，深圳通州区的鸽子等鸟类也禁止放飞…