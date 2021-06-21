北京下令四川断电遏制数字货币"挖矿"行业

中国政府在四川采取断电行动来遏制耗费能源的加密数字货币"挖矿"行业。比特币价格6月21日暴跌。

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法新社说， 中国是世界上最大的加密数字货币资产生产国,占全球贸易近80%。中国自2017年以来禁止国内交易，近几个月，几个省已下令关闭其境内这个行业的公司。

四川省的挖矿禁令导致26家公司在上周关闭，这一报告没有得到当局证实，但在中国的社交网络上被广泛报道，并得到“前加密货币生产商”的证实。

据消息人士称，电力供应商被命令在周日之前停止向这些公司供电，同时地方当局被要求寻找并关闭相关的公司，四川省之前被认为是中国最大的加密货币生产地。

由于该禁令，周一比特币的价格下跌超过8.91%，到格林尼治标准时间10:30时达到32,440美元。

该报道说，四川是仅次于新疆的第二大加密货币生产省份。据中国官媒《环时》报道，它集中了全国90%的比特币“挖矿”能力，是世界之最。

周一，中国央行表示，它最近就提供与虚拟货币有关服务存在的风险，向各银行和支付机构发出了警告。

据人民银行的说法，这种活动"破坏了正常的经济和金融秩序，增加了非法跨境资产转移的风险"，因此呼吁银行停止这种活动。

近几个月来，由于鼓励居民举报非法“挖矿”活动，在人口稀少但煤炭和水电资源丰富的内蒙古和青海的加密数字货币的挖矿公司也被迫关闭。

法新社说，据最近发表在《自然》杂志上的一项研究，如果没有政府采取措施遏制，到2024年，该行业的碳排放量可能相当于意大利或沙特阿拉伯的碳排量。