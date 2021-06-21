区议员宣誓引发民主派退党潮 11人退公民党 李永达重出稳民主党军心

在传言港府将大举褫夺民主派区议员资格阴霾下，有民主党派背景区议员退党以求保留席位，公民炎承认，近日有11名区议员退党，令该党区议员人数跌至5人；而拥有最多区议员的民主党，年内亦已损失至少10名区议员，该党前主席李永达重出当选为副主席，他表示，明白不少党员忧虑区议会议席不保，他目前最重要是稳定「军心」。

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自港府就规定区议员宣誓的条例刊宪后，已有传言指当局会藉此褫夺民主派区议员资格，以扭转民主派在2019年赢得超过八成半议席的局面，被指「输打赢要」。及至上星期，个别传媒引述「消息人士」指，港府最快于7月为全港区议员宣誓，凡曾参与民主派立法会初选、借出办事处协助初选，以及签署当选后继续抗争的「墨落无悔 坚定抗争」立场书的区议员，均可能被视为违誓或宣誓无效，其经由民意授权的区议员身分将被褫夺，估计民主党派将有超过一百名，甚或170名区议员将被DQ(褫夺资格)，即占民主派区议会议席由四分之一至44%不等。

当中，香港最先成立的政党民主党可能受到的冲击最大。该党有91名党员在2019年选举中赢得区议会议席，成为区议会最大政党，但公开数据显示，该党区议员人数已下降至81人，虽仍遥遥领先其他民主党派，但根据消息传出的标准，该党约有50人面临DQ危机。

在此前途未明之际，该党前主席李永达昨(20日)在无竞争的情况下，当选副主席，以接替在还柙中辞去党内职务的林卓廷；而同时于特别会员大会上补选成为中央委员的，还有梁国华和张茂清，二人将替代同样还柙中的胡志伟和尹兆坚。

李永达会后表示，过去两、三日曾与数十名党员或区议员会面，了解他们的忧虑，包括担心被捕或遭撤销区议员资格，故此，他上任后的首要工作是加强与党员沟通，稳住「军心」，呼吁他们不要过分惊恐，亦毋须作出太激烈的反应。

他又说，明白现时担任政党领导层有一定风险，但当狱中六名党友仍然坚持党的理念，他自觉有责任承担党内工作，会坚持以合法手段为市民发声。

公民党十区议员同日退党 期增留任机会

至于另一民主派主流政党公民党，昨亦在社交平台上发出声明，在区议员宣誓条例通过后，加上近期个别传媒报道的传闻，令党内区议员承受沉重压力，过去几日，该党收到11名区议员要求退党的通知，理解和尊重他们的决定。声明又指，党内现余下5名区议员，他们深信，虽然议员数目锐减，议会路径阴霾密布，但仍有工作空间，决定跟港人一同重新出发，觅路前行，并继续推动民主、自由、人权、法治，奉行「一国两制」和港人治港，推动居民积极参与区内事务决策。

十名同日宣布退党的，分别是葵青区张钧翘、沙田区陆梓峂及麦梓健、观塘区王嘉盈、离岛区李嘉豪、深水埗区刘家衡及李俊晞、油尖旺区余德宝、荃湾区陈婉琛及陆灵中。刘家衡在社交平台上表示，退党区议员作决定前曾经商讨，认为退党可增加宣誓后留任的机会，形容退党是无可奈何的决定，相信不会影响公民党的士气。另外，离岛区议员容咏嫦上星期已宣布退出公民党。

公民党主席梁家杰对多人退党感到万分痛心和惋惜，但亦衷心理解及尊重，寄语退党区议员要继续坚持讲真话及磊落做人。至于退党是否可以增加留任区议员的机会，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强表明难以估计，因为取消资格的界线仍不清晰。