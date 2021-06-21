新疆人权恶化信息不断 联合国人权事务高级专员盼年内成行

联合国人权事务高级专员巴切莱特在联合国人权理事会闭幕时表示，新疆人权恶化信息继续源源不断而来，希望年内能够造访中国新疆。她同时表示，港版国安法通过以来在港产生寒蝉效应，国际社会应严重关切。

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巴切莱特星期一在联合国人权理事会第47届会议开幕式上揭露，人权状况从来也没有像今天一样如此严重地大规模倒退。

巴切莱特在列举全球人权严重倒退的情形时特别提到中国新疆和香港。关于新疆，巴切莱特说，有关在新疆发生严重侵害人权的消息源源不断浮现之际，她希望能在今年以内就包括新疆在内的访华条件达成共识。

巴切莱特希望此行能够“有意义地”进入新疆维吾尔自治区，就大量有关践踏维吾尔人权的报道展开实地调查。

这是巴切莱特首次公开提出访华列出时间表。2018年9月以来，联合国方面一直在同中国政府就人权事务高级专员访华所需条件进行协商谈判，但一直未能成行。

一些人权组织指控中国当局把至少百万维吾尔人及其他穆斯林关入新疆的“集中营”强迫“教育”，暴力虐待，强迫妇女绝育，北京则辩称这是为帮助少数民族就业以及远离极端伊斯兰主义而开设的就业培训中心。

美国政府认为北京当局在新疆采取的是“种族灭绝”，一些西方国家的议会也认定中国政府在新疆进行种族灭绝。

巴切莱特已经数次敦促北京让联合国人权代表团无条件地、“完全地”进入新疆，二月份，巴切莱特重申对新疆人权状况进行独立而全面的评估。但是，国际人权组织要求联合国对中国采取更强硬的姿态。

在本次理事会开幕式上，巴切莱特同样对中国香港人权严重恶化表示严重官却，她特别强调自港版国安法通过以来，对香港社会的民主空间和媒体产生了寒蝉效应。她说，到目前为止有107人在国安法框架下被捕，其中57人已被正式起诉。

巴切莱特强调，关于香港司法体系是否愿意根据『基本法』履行『公民权利和政治权利国际公约』中规定的香港义务，这将是对香港司法独立性的重要考验。”

巴切莱特在开幕式上还强调了俄罗斯、埃塞俄比亚以及缅甸人权严重倒退的情况。